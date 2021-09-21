رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات يقارن العملات المستقرة برقائق البوكر في الكازينو

تام شمس - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - كرر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو SEC، غاري غينسلر، تشبيهه للعملات المشفرة بـ "الغرب المتوحش"، ووصف العملات المستقرة بأنها أدوات للمقامرة في الكازينوهات القديمة.

ففي حديثه يوم الثلاثاء إلى ديفيد إغناتيوس، وهو كاتب عمود في واشنطن بوست، قال غينسلر إن معظم المشاريع في مجال العملات المشفرة تعاملت مع الأوراق المالية التي تندرج تحت الاختصاص التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات، في حين أن لجنة تداول السلع الآجلة، أو CFTC، كانت مناسبة بشكل أفضل للتنفيذ للآخرين. ووصف رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات سلطة كلتا الوكالتين بأنها "قوية" لكنه قال إن هناك فجوات في التغطية، لا سيما بالنسبة للعملات المستقرة، والتي "قد يكون لها سمات عقود الاستثمار".

حيث قال غينسلر: "تعمل العملات المستقرة تقريبًا مثل رقائق البوكر في الكازينو في الوقت الحالي". "لدينا الكثير من الكازينوهات هنا في الغرب المتوحش، ورقاقة البوكر هي هذه العملات المستقرة على طاولات ألعاب الكازينو."

كما ألمح غينسلر إلى أن كلًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ستستفيد من "مساعدة من الكونغرس" فيما يتعلق بتنظيم وإنفاذ قوانين العملات المستقرة. ومع ذلك، وفقًا لرئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن القوانين المعمول بها حاليًا تبدو واسعة النطاق عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أداة مالية حديثة مثل العملات المشفرة.

"أخشى حقًا أننا سنستمر في رفع دعاوى التنفيذ هذه، ولكن ستكون هناك مشكلة. ستكون هناك مشكلة في منصات الإقراض ومنصات التداول. وبصراحة، عندما يحدث ذلك، أعتقد أن الكثير من الناس سيتأذون".

يأتي بيان رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بعد إعلان بورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة "كوين بيز" عن تخليها عن خطتها لبرنامج إقراض العملات المشفرة. حيث هددت هيئة الأوراق المالية والبورصات سابقًا باتخاذ إجراء قانوني ضد البورصة، قائلة إنها تعتبر البرنامج أوراقًا مالية.