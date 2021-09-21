وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وسيط تداول العملات المشفرة المباشر "سويكس" لدورها المزعوم في تسهيل المعاملات لهجمات برامج طلب الفدية

تام شمس - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات على شركة سويكس للتداول المباشر التي تعمل في جمهورية التشيك وروسيا بسبب السماح للقراصنة بالوصول إلى العملات المشفرة المرسلة كدفعة لهجمات برامج طلب الفدية.

وفي تحديث استشاري صدر يوم الثلاثاء، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة، سويكس أو تي سي إلى قائمته للمواطنين المعينين بشكل خاص الذين "يتم حظر أصولهم ويحظر على الأشخاص الأمريكيين عمومًا التعامل معهم". أدرجت الوكالة الحكومية مكاتب سويكس أو تي سي في موسكو وبراغ، بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني و٢٥ عنوان عملات مشفرة لإيثريوم (ETH) وبيتكوين (BTC) وتيثر (USDT).

حيث قالت الوكالة فيدرالية إن "الشركات التي تسهل مدفوعات برامج الفدية للجهات الفاعلة عبر الإنترنت نيابة عن الضحايا، بما في ذلك المؤسسات المالية وشركات التأمين الإلكتروني والشركات المشاركة في التحقيقات الرقمية والاستجابة للحوادث، لا تشجع فقط طلبات دفع الفدية المستقبلية ولكن قد تخاطر أيضًا بانتهاك لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية." "لا تشجع حكومة الولايات المتحدة بشدة جميع الشركات الخاصة والمواطنين على دفع طلبات الفدية أو الابتزاز وتوصي بالتركيز على تعزيز التدابير الدفاعية والمرنة لمنع هجمات برامج طلب الفدية والحماية منها."

وفقًا لتقرير لرويترز، قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو إن "البورصات مثل سويكس ضرورية لقدرة المهاجمين على جني الأرباح من هجمات برامج الفدية"، والتي تستهدف على ما يبدو العملات المشفرة. وأضاف أن العقوبات كانت محاولة "لتعطيل البنية التحتية غير المشروعة باستخدام هذه الهجمات".

كما قالت شركة تحليلات بلوكتشين تشيناليسيس إنها كانت تحقق في نشاط غسيل الأموال في سويكس، مدعيةً أن العديد من أموالها كانت من "مصادر غير مشروعة وعالية الخطورة". كذلك وجد تحقيق الشركة أن ما قيمته "عشرات الملايين" من مدفوعات العملات المشفرة جاءت من عناوين مرتبطة بجرائم إلكترونية مختلفة.

حيث أوضحت تشيناليسيس أنه "في بيتكوين وحدها، تلقت عناوين إيداع سويكس المستضافة في البورصات الكبيرة أكثر من ١٦٠ مليون دولار من الجهات الفاعلة في برامج الفدية والمحتالين ومشغلي سوق الشبكة المظلمة". "١٣ مليون دولار من مشغلي برامج الفدية [...] ٢٤ مليون دولار من مشغلي الاحتيال على العملات المشفرة [...] ٢٠ مليون دولار من أسواق الشبكة المظلمة [...] وما قيمته ٥٠ مليون دولار من العملات المشفرة من العناوين المرتبطة بـ BTC-e."

يبدو أن هجمات برامج الفدية كانت جزءًا من أجندة الرئيس جو بايدن بعد أن اخترقت مجموعة من المتسللين الشبكة خلف كولونيال بايبلاين في الولايات المتحدة في مايو، مما أجبر الشركة على دفع أكثر من ٤ ملايين دولار كفدية. كما تعرضت شركة تعبئة المواد الغذائية JBS ومقرها الولايات المتحدة لهجوم مماثل كلف الشركة ١١ مليون دولار.

استهدف العديد من المسؤولين الأمريكيين العملات المشفرة كوسيلة للتبادل في مدفوعات الفدية هذه. حيث قال مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، في يونيو إن العملات المشفرة "تكمن في صميم كيفية تنفيذ معاملات الفدية هذه"، مشيرًا إلى الهجمات الإلكترونية باعتبارها "أولوية للأمن القومي" للحكومة الأمريكية، لا سيما بالنسبة "للبنية التحتية الحيوية".