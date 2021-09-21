مؤشر الخوف والجشع يشير إلى أن سعر بيتكوين مقدر بأقل من قيمته الحقيقية

تام شمس - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - تشير البيانات الحديثة من مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة إلى أن سوق العملات المشفرة يمر بفترة من خوف المستثمرين مع تسجيل أدنى درجة على مدى ثلاثة أشهر عند ٢٧ من أصل ١٠٠.

من خلال استخدام عملة بيتكوين (BTC) الرائدة في أصول العملات المشفرة كممثل للأسواق، تقوم أداة التحليل الفني المخضرمة بإبلاغ متداولي العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم بالمشاعر العاطفية الحالية وانحياز السوق.

ويمكن بعد ذلك استخدام هذه البيانات - وفقًا للاستراتيجيات التحليلية الأخرى - لتحديد احتمالية حدوث طفرة أو تصحيح في المستقبل، وفي النهاية، إذا ما كانت مستويات الأسعار تمثل فرصة للشراء أو البيع في السوق.

يشير الرقم الأقل من ١٠٠ إلى تحول نحو الخوف الشديد في السوق وأن بيتكوين قد تكون مقدرة بأقل من قيمتها، في حين أن الرقم الأعلى يمثل جشعًا شديدًا في السوق وأن الأسعار يمكن أن تتضخم فوق القيمة الحقيقية، مما ينذر بانخفاض في المستقبل.

بعد تراجع بيتكوين بنسبة ١٠,٤٪ إلى ٤٣٣١٣ دولارًا هذا الأسبوع، كشف المؤشر عن درجة ٢٧. وكانت آخر مرة تم فيها تسجيل رقمًا عند هذا المستوى أو أقل منه قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، يوم ٢٦ يوليو.

سجل المؤشر أدنى مستوياته خلال عام واحد يوم ٢١ يوليو بنتيجة ١٠، تلاه ارتفاع في القطع المكافئ إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند ٧٩ عبر أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر. وقد تزامن هذا التقلب مع سوق العملات المشفرة بأكمله، حيث تسجّل الأسعار في كثير من الأحيان أرقامًا مزدوجة.

قام مستخدم ريديت u / _DEDSEC_ بتكييف شعار التداول الشائع "الشراء عند الإشاعات والبيع عند الأخبار" وعلق بأنه يجب على المتداولين "الشراء عند الخوف والبيع عند الجشع".