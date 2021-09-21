إطلاق سراح المشرف السابق على مونيرو من حجز الولايات المتحدة

تام شمس - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - أفاد ريكاردو سباني، المشرف السابق على عملة الخصوصية مونيرو، أن المسؤولين الأمريكيين أطلقوا سراحه بعد أكثر من شهر في الحجز.

ففي تغريدة بتاريخ ٢١ سبتمبر، قال سباني إنه كان يعمل مع فريقه القانوني للعودة إلى جنوب إفريقيا لمعالجة الادعاءات ضده. اعتقلت السلطات في الولايات المتحدة سباني في أغسطس بتهم احتيال مرتبطة بجرائم مزعومة وقعت في جنوب إفريقيا بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١ في شركة تسمى كيب كوكيز.

حيث قال سباني: "إنني أعمل بنشاط مع المحامين حول طريقة للعودة إلى جنوب إفريقيا في أقرب وقت ممكن حتى أتمكن من معالجة هذه المسألة وإنهائها إلى الأبد". "هذا ما كنت أرغب دائمًا في القيام به."

كانت حكومة جنوب إفريقيا تطلب تسليم سباني بشأن التهم، زاعمةً أنه "استخدم معلومات كاذبة" لإنشاء فواتير تضخم أسعار بعض السلع والخدمات وتحويل الأموال إلى حساب مصرفي يتحكم فيه. وفي حالة إدانته، قد يواجه عقوبة تصل إلى ٢٠ عامًا في السجن.

يمثل اليوم المرة الأولى التي ينشر فيها سباني تغريدة منذ يوليو، على الرغم من أن شخصًا ما - على الأرجح محاميه - أعاد تغريد بيان نُشر على حساب زوجته على تويتر بعد فترة وجيزة من اعتقاله. وزعم الفريق القانوني أن الاعتقال كان بسبب "إخفاقه المزعوم في المثول أمام المحكمة، ولا شيء أكثر من ذلك".

شارك سباني المشرف الرئيسي على عملة الخصوصية مونيرو (XMR) حتى ديسمبر ٢٠١٩، في مجال العملات المشفرة لأكثر من عقد من الزمان. ويعرفه الكثيرون بسبب منشوراته المتنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي وروح الدعابة الساخرة على مشاريع العملات المشفرة وشخصيات الصناعة.