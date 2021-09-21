كوين بيز فنتشرز وسامسونغ نكست تدعمان جولة تمويل متريكا بقيمة ١٤ مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - أبرمت منصة متريكا لاستخبارات بلوكتشين حملة لجمع التبرعات من السلسلة A بقيمة ١٤ مليون دولار لتمهيد المرحلة التالية من إستراتيجية النمو الخاصة بها، مما يؤكد بشكل أكبر على طلب رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة في مجال بلوكتشين.

وقد أعلنت متريكا يوم الثلاثاء أنه سيتم استخدام التمويل لتطوير منصة استخبارات بلوكتشين الخاصة بها، والتي توفر المراقبة والتحليلات للشبكات اللامركزية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة مستخدميها. قاد جولة الاستثمار نيوترايب فنتشرز بمشاركة من كوين بيز فنتشرز و سامسونغ نكست ونيكا بارتنرز وغيرها.

إلى جانب الجولة الأولية البالغة ٣,٧ ملايين دولار، نجحت متريكا في جمع ١٧,٧ مليون دولار حتى الآن.

وعلى الرغم من أن متريكا لم تظهر بعد كاسم مألوف في استخبارات بلوكتشين، إلا أن الشركة تفتخر بالعديد من العملاء البارزين، بما في ذلك ألغوراند وسولانا وبلوكديمون ودابر لابز. توفر متريكا خدمة استخبارات تشغيلية تساعد الشركات على مراقبة صحة شبكات بلوكتشين الخاصة بها وتحسين أدائها.

أدى النمو المستمر للاقتصاد اللامركزي إلى خلق طلب جديد على خدمات استخبارات بلوكتشين. وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، فإن هذا الطلب لا يقتصر فقط على المشاركين في السوق، ولكن المنظمين أيضًا. ففي الشهر الماضي، أكد متحدث باسم شركة آن تشين.إيه آي لتحليلات بلوكتشين أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عرضت على الشركة عقدًا سنويًا بقيمة ١٢٥٠٠٠ دولار للمساعدة في مراقبة وتنظيم صناعة البورصات.