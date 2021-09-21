باي بال يصدر تطبيقًا جديدًا للمستهلكين للعملات المشفرة والمدخرات والإيداعات المباشرة

تام شمس - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - أعلن باي بال عن إطلاق تطبيق جديد من المفترض أن يكون متجرًا شاملًا لجميع احتياجات الدفع الرقمي لعملاء الشركة.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، صرح دان شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة باي بال، في يوليو أن التطبيق الفائق للشركة كان جاهزًا للطرح في الولايات المتحدة.

ووفقًا لبيان صدر يوم الثلاثاء، سيمكن تطبيق باي بال الجديد المستخدمين من الوصول إلى جميع المنتجات المالية الرقمية للشركة.

يغطي التطبيق الجديد كلًا من حالات الاستخدام للعملات المشفرة وغير العملات المشفرة من خلال علامة تبويب المحفظة لإدارة مدفوعات العملات المشفرة وتحقيق وفورات عالية العائد.

في الواقع، تضمّن إعلان باي بال شراكة مع بنك سينكروني بنك عبر الإنترنت لتوفير حساب توفير عالي العائد عبر التطبيق الجديد.

وكجزء من الإعلان، كشف عملاق المدفوعات الرقمية أنه يمكن للعملاء الحصول على ما يصل إلى ٠,٤٠٪ من العائد السنوي على مدخراتهم مع التطبيق الجديد كجزء من الإعلان.

كذلك سيتمكن العملاء أيضًا من سحب أرباحهم من حساب التوفير إلى رصيد باي بال لاستخدامها في التسوق عبر الإنترنت.

تشمل الميزات الأخرى المذكورة سداد الفواتير واسترداد النقود والخصومات، بالإضافة إلى عمليات الإيداع المباشرة. يقال إن الميزة الأخيرة ستمكّن العملاء من تلقي المدفوعات قبل يومين.

كما قالت باي بال أيضًا إنها تخطط لإضافة المزيد من الميزات إلى التطبيق في الأشهر المقبلة، بما في ذلك الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة وقدرات الاستثمار.