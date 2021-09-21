دويتشه بورس تطلق سندات متداولة في البورصة مدعومة من سولانا وبولكادوت من فان إيك

تام شمس - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - تواصل بورصة سوق الأسهم الألماني دويتشه بورس الغوص في مشتقات العملات المشفرة من خلال إدراج ثلاث سندات جديدة يتم تداولها في البورصة (ETN) بواسطة فان إيك.

حيث أعلنت البورصة الألمانية رسميًا يوم الثلاثاء أن السندات المتداولة في البورصة الجديدة الخاصة بشركة فان إيك والقائمة على DOT من بلوكادوت وسولانا (SOL) وترون (TRX) أصبحت الآن قابلة للتداول في بورصتها الرقمية إكسيترا وبورصة فرانكفورت للأوراق المالية.

توسع عمليات الإدراج الجديدة عروض السندات المتداولة في البورصات للعملات المشفرة لدويتشه بورس حيث بدأت الشركة سابقًا في تقديم منتجات مماثلة على العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وبيتكوين كاش (BCH) ولايتكوين (LTC)، حسبما أشارت الشركة.

جاء في الإعلان أن "جميع السندات المتداولة في البورصات للعملات المشفرة القابلة للتداول على إكسيترا مضمونة فعليًا ومدرجة في السوق المنظم لبورصة فرانكفورت للأوراق المالية".

ووفقًا لدويتشه بورس، يمكن للمستثمرين شراء السندات المتداولة في البورصات المشابه للأسهم أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) دون الحاجة إلى إنشاء محافظ عملات مشفرة. وأضافت الشركة أنه "من خلال المقاصة المركزية، يستفيد المستثمرون المؤسسيون أيضًا من انخفاض المخاطر بشكل كبير في تسوية المعاملات".

أشارت فان إيك في إعلانها الخاص إلى أن المنتجات الجديدة تتبع عمليات الإطلاق السابقة للمنتجات المتداولة في البورصة القائمة على بيتكوين وإيثريوم. "تتبع المزيد من السندات المتداولة في البورصات الآن من أجل فتح السوق المستقبلية للعملات المشفرة للمستثمرين الأوروبيين. وبهذه الخطوة، توسع شركة تزويد الصناديق المتداولة بالبورصة المتميز دورها الرائد في إيجاد حلول استثمارية مبتكرة وموجهة نحو المستقبل".