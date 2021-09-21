هل ستتبع تكساس خطى السلفادور؟ أظهر الاستطلاع أن ٣٧٪ من السكان يريدون مدفوعات العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 02:43 صباحاً - يشير استطلاع جديد أجرته نيوزويك إلى أن ما يصل إلى ١٠,٨ ملايين شخص من تكساس قد يدعمون التشريع الذي يجعل العملات المشفرة قانونية في الانتخابات القادمة.

ووفقًا لتقرير صدر يوم ٢٠ سبتمبر، فإن استطلاعًا أجرته مجلة نيوزويك شمل أكثر من ٩٧٠٠ ناخب مؤهل في عشر ولايات أمريكية اقترح أن ٣٧٪ من سكان تكساس سيصوتون لصالح إجراء اقتراع لجعل العملات المشفرة قانونية، بينما قال ٤٢٪ إنهم سيدعمون التشريعات المؤيدة للعملات المشفرة المشابهة لتلك المعمول بها في وايومنغ. يبلغ عدد سكان ولاية تكساس حوالي ٢٩ مليون شخص اعتبارًا من عام ٢٠٢١، ويمكن أن يوجد فيها أكثر من ١٠ ملايين مقيم يدعمون اعتماد العملات المشفرة.

جاءت نتائج الاستطلاع، الذي أجرته شركة ريدفيلد آند ويلتون ستراتيجيز التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها في الفترة ما بين ٢٠ و٢٤ أغسطس، قبل سريان تشريعين بشأن العملة المشفرة في تكساس. أنشأ مشروعا القانون لمجلس النواب رقم ١٥٧٦ و٤٤٧٤، على التوالي، مجموعة عمل بلوكتشين وتعديل القانون التجاري الموحد للولاية للاعتراف بالعملات المشفرة بموجب القانون التجاري.

في حين أصبحت تكساس أيضًا نقطة ساخنة إلى حدٍ ما لشركات تعدين العملات الرقمية، نظرًا لمصادر الولاية للطاقة المتجددة وشبكة الطاقة غير المنظمة بشكل مقيد، لا تقبل جميع شركات البيع بالتجزئة استخدام بيتكوين (BTC) للمدفوعات. في يونيو، أعلنت سلسلة المتاجر الكبرى H-E-B أنها ستستضيف أجهزة الصراف الآلي المشفرة من كوين كلاود، لكن يبدو أن بعض السكان مترددون في اتخاذ خطوات أكبر نحو التبني.

حث قال أحد سكان تكساس ومستخدم ريديت يُعرف باسم LordPimpernel: "إنني غير مرتاح لأن تكون أي عملة غير مادية هي العملة الوحيدة". "أدرك أن هناك تحركًا جاريًا للتخلص من النقد، وذلك بشكل أساسي لأغراض التتبع وفرض الضرائب. أنا قرصان عجوز أكثر من اللازم لأتفق مع ذلك".