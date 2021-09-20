المستثمرون المؤسسيون يزيدون من حيازاتهم من العملات المشفرة للأسبوع الخامس على التوالي

تام شمس - الاثنين 20 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - ارتفعت أصول العملات المشفرة التي تحتفظ بها مؤسسات إدارة الأصول للأسبوع الخامس على التوالي، في إشارة إلى أن المشاركين في السوق قد انقلبوا مرة أخرى للتوجه الصعودي بشأن بيتكوين (BTC) والعملات البديلة الرائدة.

حيث بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار في منتجات العملات المشفرة ٤٢ مليون دولار في الأسبوع المنتهي يوم ١٩ سبتمبر، حيث شهدت أموال بيتكوين تدفقات بقيمة ١٥ مليون دولار، وفقًا لشركة إدارة الأصول الرقمية كوين شيرز. هذه هي المرة الثالثة فقط خلال ١٦ أسبوعًا التي تشهد فيها منتجات بيتكوين الاستثمارية تدفقات إيجابية.

وقد سجلت جميع الأصول الرئيسية زيادة أسبوعية، حيث اشترى المستثمرون ما قيمته ٦,٦ ملايين دولار من منتجات إيثريوم (ETH) و٣,٧ ملايين دولار من الصناديق متعددة الأصول. كما خصص المستثمرون ٤,٨ ملايين دولار من أجل سولانا (SOL)، بغض النظر عن انقطاع الخدمة في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع نتيجة لازدحام الشبكة.

من حيث المنتجات الفعلية، سجلت ٢١ شيرز أكبر تدفقات أسبوعية بقيمة ٢٨ مليون دولار. وقد أصبح لدى مزود المنتجات المتداولة في البورصة المدعومة ماديًا ١,٨٧ مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. تظل غراي سكيل أكبر شركة لإدارة أصول العملات المشفرة، حيث يبلغ إجمالي الأصول ٤٣,١٧٧ مليار دولار.

أصبح المستثمرون المؤسسيون لاعبين مهمين في سوق العملات المشفرة، وهو دليل على القبول السائد المتزايد للأصول الرقمية. حيث أخبر بعض أكبر مديري الأصول في العملات الرقمية كوينتيليغراف في وقتٍ سابق من هذا العام أن الاستثمار في الأصول الرقمية لم يعد يحمل نفس المستوى من المخاطر المهنية كما كان من قبل، مما يعني أن المزيد من المستشارين الماليين ومديري الثروات من المرجح أن يدخلوا السوق. تم تأكيد ذلك من خلال استطلاع حديث أجراه صندوق العملات المشفرة الرقمي نيكل ديجيتال أسيت مانجمنت ومقره لندن، والذي وجد أن معظم المديرين التنفيذيين لصناديق التحوط قد اشتروا بالفعل عملات مشفرة.