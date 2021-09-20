البيانات لا تُظهر عملة بيتكوين كوسيلة للتحوط من التضخم في الوقت الحالي وفقًا لتشيناليسيس

تام شمس - الاثنين 20 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - تشير البيانات من شركة تشيناليسيس لتحليلات بلوكتشين إلى أن بيتكوين (BTC) قد لا تكون وسيلة التحوط ضد التضخم مثلما يعتقد الكثيرون.

حيث قالت كيم غراور، رئيس قسم الأبحاث في تشيناليسيس، لكوينتيليغراف يوم ٣١ أغسطس عندما سئلت عن أفكارها حول التضخم الحالي في الولايات المتحدة وتأثيره على بيتكوين: "في الوقت الحالي، لا يمكننا إظهار ارتباط ذي دلالة إحصائية بين التضخم في الولايات المتحدة وأسعار بيتكوين، لكننا نعلم بشكل متناقل أن العديد من الأشخاص يستثمرون في بيتكوين كتحوط ضد التضخم".

كان التضخم في الولايات المتحدة موضوعًا ساخنًا خلال العام أو العامين الماضيين. وبالعودة إلى شهر يونيو، أظهرت التقارير أن التضخم في الولايات المتحدة وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد.

كما شهدت دول أخرى تضخمًا أسوأ بكثير من مثيله في الولايات المتحدة. فنزويلا، على سبيل المثال، شهدت تضخمًا قدره ١٠٠٠٠٠٠٠٪ في عام ٢٠١٩. ونما الاهتمام بالأصول الرقمية جنبًا إلى جنب.

وأضافت غراوير: "نعلم أيضًا أنه في البلدان الأخرى التي تعاني من تضخم حاد في أسعار العملات أو انخفاض في قيمة العملة مثل فنزويلا ونيجيريا، يستخدم الناس العملات المشفرة كمخزن للقيمة".

غالبًا ما يتم وصف بيتكوين على أنها مخزن للأصول ذات القيمة في مجال العملات المشفرة على الرغم من أن الأحداث مثل انهيار الأسعار في وقتٍ سابق في عام ٢٠٢١ تضع هذا السرد موضع تساؤل.