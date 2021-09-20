بعد إشعار هيئة الأوراق المالية والبورصات، كوين بيز تتخلى عن خطة برنامج إقراض العملات المشفرة

تام شمس - الاثنين 20 سبتمبر 2021 09:55 مساءً - أعلنت بورصة كوين بيز للعملات المشفرة ومقرها الولايات المتحدة أنها لن تتابع برنامج إقراض العملات المشفرة "ليند".

ففي تحديث يوم ١٧ سبتمبر لمدونة تعلن عن البرنامج في يونيو، ألمحت كوين بيز إلى صعوبات في الوضوح التنظيمي عبر صناعة العملات المشفرة في قرارها بعدم طرح منتج إقراض العملات المشفرة في السوق. ووفقًا للبورصة فإن "مئات الآلاف من العملاء من جميع أنحاء البلاد" قد اشتركوا بالفعل في ليند، وهو برنامج يهدف إلى تقديم عوائد سنوية بنسبة ٤٪ على الودائع بالدولار الأمريكي (USDC).

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوعين من تهديد هيئة الأوراق المالية والبورصات، أو SEC، لكوين بيز باتخاذ إجراء قانوني إذا أطلقت البورصة ليند، والتي اعتبرتها أوراق مالية ضمن اختصاصها. ادعى بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيز، في وقتٍ لاحق أن منتج الإقراض لم يكن "عقد استثمار أو أوراق مالية" وشكك في قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لأنه يفتقر إلى التوضيح. في ذلك الوقت، قالت البورصة إنها ستؤجل إطلاق ليند "حتى أكتوبر على الأقل".

لا تزال كوين بيز واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي أكثر من ٦,٣ مليارات دولار، وفقًا لكوين ماركت كاب. هذا الشهر، أعلنت البورصة أيضًا عن خطط لجمع ١,٥ مليار دولار في عرض ديون لزيادة نمو الميزانية العمومية للشركة.