رابطة بوسطن بلوكتشين تدفع من أجل الوضوح التنظيمي للعملات الرقمية في ماساتشوستس

تام شمس - الاثنين 20 سبتمبر 2021 08:55 مساءً - تعمل رابطة بوسطن بلوكتشين أسوشييشن، أو BBA، جنبًا إلى جنب مع شركة ميديا شاور ومقرها بوسطن وغرفة التجارة الرقمية، للضغط من أجل لوائح عملات مشفرة مواتية في ماساتشوستس.

ووفقًا لبيان صدر يوم الاثنين، أصدرت BBA بالتعاون مع ميديا شاور وغرفة التجارة الرقمية مجموعة أدوات تنظيمية للعملات المشفرة للمشرعين في الولاية.

ويقال إن الوثيقة التي أطلق عليها اسم إصدار ماساتشوستس من مجموعة أدوات المشرع لتقنية بلوكتشين، تهدف إلى توجيه صانعي السياسة في الولاية نحو سن قوانين من شأنها أن تفيد صناعة العملات المشفرة داخل الكومنولث.

يقال إن وثيقة السياسة تغطي خمس توصيات أساسية للإجراءات التشريعية المتعلقة بالعملات المشفرة بما في ذلك قوانين الضرائب وصناديق الحماية التنظيمية وإنشاء مجموعة عمل لدراسة تقنية بلوكتشين.

غالبًا ما توفر صناديق الحماية القانونية والتنظيمية بيئة مناسبة للشركات الناشئة المشفرة لبدء عملياتها المبكرة دون أن تتحمل عبء القوانين والإرشادات المرهقة.

ووفقًا للإعلان، تشبه وثيقة السياسة إصدار تكساس لمجموعة الأدوات التي طورها مجلس مجلس بلوكتشين تكساس.

تأتي مجموعة أدوات تنظيم العملات المشفرة في الوقت الذي يفكر فيه المشرعون في ولاية ماساتشوستس في ثلاثة تشريعات تركز على العملات المشفرة وبلوكتشين، بما في ذلك مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ٢٠٠، والذي يهدف إلى دراسة التكنولوجيا الجديدة ومجالات تطبيقها.

أصبحت مجموعات أدوات سياسة العملات المشفرة من قبل مؤيدي الصناعة ميزة منتظمة للحوار بين مجموعات بلوكتشين وصناع السياسات. وغالبًا ما تهدف هذه التفاعلات إلى تبسيط المخاوف التنظيمية لمنع إنشاء قوانين عملات مشفرة غير مواتية.