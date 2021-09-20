بورصة العملات المشفرة "إف تي إكس" تتوسع لتشمل جزر الباهاما من خلال تسجيل جديد

تام شمس - الاثنين 20 سبتمبر 2021 08:55 مساءً - تواصل إف تي إكس، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، توسيع عملياتها من خلال الحصول على موافقة تنظيمية كبيرة في جزر الباهاما.

وقد أعلنت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما عن تسجيل إف تي إكس ديجيتال ماركتس، وهي شركة تابعة لجزر البهاما تابعة لبورصة إف تي إكس العالمية للعملات المشفرة، كشركة أصول رقمية رسمية، حسبما أعلنت الشركة يوم ٢٠ سبتمبر.

تُمنح الموافقة التنظيمية بموجب قانون الأصول الرقمية المسجل لجزر الباهاما، وهو التشريع الجديد المتعلق بالأصول الرقمية في البلاد والذي دخل حيز التنفيذ في أواخر عام ٢٠٢٠. يُعرف التشريع أيضًا باسم قانون DARE، ويضع التشريع إطارًا تنظيميًا شاملًا لعمليات الأصول الرقمية في جزر البهاما، ينظم ويشرف على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

ستساعد الموافقة التنظيمية إف تي إكس على تأسيس "وجود كبير" في جزر الباهاما حيث تواصل البورصة توسيع وجودها العالمي. انضم رايان سلامي، الرئيس السابق للتداول خارج البورصة في ألاميدا ريسرش، بالفعل إلى إف تي إكس ديجيتال ماركتس كرئيس تنفيذي، وسيكون مسؤولًا عن إدارة مبادرات إف تي إكس المحلية.

وقال: "تمنحني العلاقة التي عززناها مع المنظمين المحليين والتي بلغت ذروتها بإذننا بموجب إطار العمل المقدم من خلال قانون DARE، الثقة في أننا سنكون قادرين على العمل عن كثب مع المنظمين للتأكد من أن عروضنا متوافقة في ولايات قضائية متعددة".

تعد إف تي إكس واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، حيث تعمل بأكثر من ٣,٥ مليارات دولار من حجم التداول اليومي في وقت كتابة هذه المقالة، وفقًا لبيانات من كوين ماركت كاب. تعمل الشركة بنشاط على توسيع عملياتها والاستحواذ على لاعبين رئيسيين في الصناعة بعد إغلاق جولة تمويل بقيمة ٩٠٠ مليون دولار في يوليو. في أواخر أغسطس، أعلنت الشركة عن استحواذها على ليدجر إكس، وهي منصة تداول خيارات وعقود آجلة مرخصة في الولايات المتحدة.