قبل ١٠٠ عام، اقترح هنري فورد "عملة الطاقة" لتحل محل الذهب

تام شمس - الأحد 19 سبتمبر 2021 02:55 مساءً - في عام ١٩٢١، اقترح رجل الصناعة الأمريكي هنري فورد إنشاء "عملة طاقة" يمكن أن تشكل أساسًا لنظام نقدي جديد - مقدمًا أوجه تشابه مذهلة مع نظام النقد الإلكتروني من نظير إلى نظير الموضح في تقرير إصدار بيتكوين (BTC) لعام ٢٠٠٨ الصادرة عن ساتوشي ناكاموتو .

الصفحة الأولى من نيويورك تريبيون بتاريخ يوم الأحد ٤ ديسمبر ١٩٢١. المصدر: مكتبة الكونغرس

بيتكوين كعملة للطاقة

في ٤ ديسمبر ١٩٢١، نشرت صحيفة نيويورك تريبيون مقالًا يوضح رؤية فورد لاستبدال الذهب بعملة طاقة يعتقد أنها يمكن أن تكسر قبضة النخبة المصرفية على الثروة العالمية وتضع حدًا للحروب. وقد كان ينوي القيام بذلك من خلال بناء "أكبر محطة طاقة في العالم" وإنشاء نظام عملة جديد يعتمد على "وحدات الطاقة".

حيث قال فورد، الذي أسس شركة فورد موتور كومباني في عام ١٩٠٣، للصحيفة:

"في ظل نظام عملة الطاقة، سيكون المعيار هو كمية معينة من الطاقة تُبذل لمدة ساعة واحدة تساوي دولارًا واحدًا. إنها حالة تفكير وحساب بمصطلحات مختلفة عن تلك التي وضعتها لنا المجموعة المصرفية الدولية التي اعتدنا عليها لدرجة أننا نعتقد أنه لا يوجد معيار آخر مرغوب فيه".

وقال إن التفاصيل المتعلقة بقيم العملات "سيتم تحديدها عندما يهتم الكونغرس بسماعها".

على الرغم من أن فورد لم يكن قادرًا على تطوير رؤيته لعملة مدعومة بالكامل، إلا أن بيتكوين أثبتت صحة الفكرة على ما يبدو بعد قرنٍ من الزمان. منذ عام ٢٠٠٩، تم إنشاء أكثر من ١٨,٨ مليون بيتكوين من خلال التعدين كثيف الطاقة الذي يتطلب أجهزة كمبيوتر لحل مسائل الرياضيات المعقدة بشكل متزايد. أثارت عملية تعدين إثبات العمل هذه انتقادات شديدة بسبب تأثيرها البيئي المزعوم - وهو ادعاء قصير النظر يتجاهل قدرة بيتكوين على تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة.

استبدال الذهب وإنهاء الحروب

حول العلاقة بين الذهب والحرب، أوضح فورد:

"الشر الأساسي للذهب في علاقته بالحرب هو حقيقة أنه يمكن السيطرة عليه. عند كسر السيطرة فإننا نوقف الحرب".

يعتقد بعض داعمي بيتكوين الأكثر حماسة أن المبادئ المالية السليمة للعملات المشفرة يمكن أن تقضي على الحروب عن طريق الحد من قدرة الدولة على تمويل الصراع من خلال التضخم. وفي حين أن معيار الذهب يجعل من الصعب على الحكومات تضخيم عملتها، فإن "المصرفيين الدوليين"، كما أوضح فورد، يسيطرون على الجزء الأكبر من المعروض من السبائك. سمحت عملية التحكم في السلع الثمينة وتكديسها للنخب المالية بإنشاء سوق نشط للمال، والذي ازدهر في زمن الحرب.

تم التخلي عن بقايا معيار الذهب في عام ١٩٧١ من قبل الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، الذي قال إن حكومته ستعلق مؤقتًا قابلية التحويل بين الدولار والسبائك. استمر ما يسمى بمعيار شبه الذهب حتى عام ١٩٧٣، مع إزالة جميع التعريفات التي تربط الدولار بالسبائك بحلول عام ١٩٧٦. ومع ذلك، في الواقع، تم إلغاء نظام المعيار الذهبي من قبل الحكومة البريطانية في عام ١٩٣١، وحذت الولايات المتحدة حذوها بعد عامين.

تم توزيع مقال نيويورك تريبيون على صفحة العملات المشفرة الفرعية على ريديت يوم السبت، حيث تلقى عددًا كبيرًا من الأصوات. في حين أن ساتوشي ناكاموتو لم يذكر هنري فورد مطلقًا في مشاركات المنتدى عبر الإنترنت، فقد توقع بعض مستخدمي ريديت أن منشئ بيتكوين ربما يكون متأثرًا برجل الصناعة الراحل. بينما قال آخرون مازحين إن ساتوشي كان في الواقع تجسيدًا لفورد، نظرًا لايمان الأخير الواضح باستنساخ الأرواح.