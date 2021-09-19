كاليفورنيا تُصنف بأنها الولاية الأمريكية "الأكثر استعدادًا للعملات المشفرة"

تام شمس - الأحد 19 سبتمبر 2021 06:48 صباحاً - برزت ولاية كاليفورنيا باعتبارها الولاية القضائية الأكثر استعدادًا للعملات المشفرة في الولايات المتحدة بفضل انتشار أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة والاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية بين سكان الولاية، وفقًا لبحث صناعي جديد من موقع المراجعة كريبتو هيد.

بنتيجة ٥,٧٢ من ١٠، تفوقت كاليفورنيا على نيوجيرسي (٥,٤٤) وتكساس (٥,٢٨) وفلوريدا (٥,٠٣) ونيويورك (٤,٢٩) في مؤشر الاستعداد للعملات المشفرة. كما كان إجمالي النقاط في الولاية ٢,٥٤ نقطة أعلى من المعدل الوطني.

تم حساب النتائج باستخدام مقاييس مثل عمليات البحث المتعلقة بالعملات المشفرة في غوغل، ووجود لبيتكوين (BTC) والعملات المشفرة الأخرى وعدد مشاريع القوانين المتعلقة ببلوكتشين التي تم تمريرها في كل ولاية. احتلت ولاية كاليفورنيا المرتبة الأولى في عمليات البحث المتعلقة بالعملات المشفرة على غوغل لكل ١٠٠٠٠٠ وفي عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. عوضت هذه العوامل الإيجابية عدم وجود تشريعات تركز على العملات المشفرة في الولاية.

على سبيل المقارنة، أصدرت نيويورك ثمانية مشاريع قوانين تركز على العملات المشفرة ولكنها احتلت المرتبة ٣٣ من حيث عمليات تثبيت أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. تمتلك نيوجيرسي أكبر عدد من عمليات من تركيب أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لكل ١٠٠٠٠ ميل مربع وسجلت ثالث أعلى نسبة لعمليات البحث لكل ١٠٠٠٠٠ شخص. كما سجلت تكساس وفلوريدا نتائج جيدة فيما يتعلق بأجهزة الصراف الآلي وعمليات البحث الشاملة.

وعلى الرغم من عدم اليقين التنظيمي ومشروع قانون البنية التحتية الذي يلوح في الأفق والذي قد يؤثر على قطاعات رئيسية من اقتصاد بلوكتشين، لا تزال الولايات المتحدة رائدة عالميًا في تبني العملات المشفرة. ففي عام ٢٠٢٠، تجاوز حجم تداول بيتكوين في الولايات المتحدة تلك الموجودة في أوروبا ونيجيريا والصين معًا. وفي العام نفسه، حجز الأمريكيون ٤,١ مليارات دولار من الأرباح المحققة في صفقاتهم للعملات المشفرة، وهو ما يتجاوز بكثير أي دولة أخرى. تتصدر الولايات المتحدة أيضًا العالم في أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين، حيث تمثل ٨٦,٤٪ من إجمالي عمليات التركيب، وفقًا لمصادر الصناعة.