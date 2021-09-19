منظمة كريبتو فيد داو الأمريكية تسعى للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للحصول على توكنات خدمة ثابتة

تام شمس - الأحد 19 سبتمبر 2021 05:41 صباحاً - قدمت كريبتو فيد داو الأمريكية، وهي منظمة مستقلة لامركزية مقرها وايومنغ، نموذجين إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو SEC، لإطلاق نوعين مختلفين من العملات المستقرة المتداخلة المسماة لوك ودوكات.

ووفقًا لنموذج ١٠ المقدم من كريبتو فيد، تنتظر التوكنات تسجيلها كتوكنات خدمة مستضافة على شبكة بلوكتشين الداخلية لكريبتو فيد. ومع ذلك، يستخدم نموذج ١٠ من هيئة الأوراق المالية والبورصات لتسجيل الأوراق المالية للتداول المحتمل في بورصات الولايات المتحدة، وبالتالي لا يُقصد به ما يسمى بتوكنات الخدمة.

النموذج المقدم من كريبتو فيد يتيح تعريفها تلقائيًا باعتبارها منظمة مستقلة لامركزية في الولايات المتحدة بعد ٦٠ يومًا من تاريخ التقديم الأولي، بغض النظر عن أي تعليقات معلقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

تشير الوثيقة المقدمة من كريبتو فيد إلى أن دوكات عبارة عن عملة مستقرة محمية ضد التضخم والانكماش ويمكن استخدامها في المعاملات اليومية وكمخزن للقيمة. لوك هو توكن للحوكمة سيتم استخدامه لتحقيق الاستقرار في دوكات وإنشاء قواعد للنظام البيئي.

ووفقًا لماريان أور، الرئيس التنفيذي لشركة كريبتو فيد، سيتم توزيع توكنات لوك على البلديات والتجار والبنوك وتبادل العملات المشفرة والمشاركين الآخرين في المنظمة المستقلة اللامركزية. حيث قال أور، في إطار المقارنة مع النظام المالي الحالي:

"كريبتو فيد تستخدم جزء لا يتجزأ من الشراء والبيع بين لوك ودوكات لتحقيق الاستقرار في دوكات من خلال عمليات السوق المفتوحة المستمرة المماثلة لتلك التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي."

تقوم كريبتو فيد أيضًا بإيداع نموذج S-١ لتسجيل توكنات لوك ودوكات لجعلها قابلة للتداول وقابلة للتحويل. بالتوازي مع مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هذه على نموذج S-١، ستقدم كريبتو فيد أيضًا نموذج S-٨، والذي سيمنح الشركة "توكنات لوك المقيدة وغير القابلة للتداول لأكثر من ٥٠٠ شخص".

وإلى حين الموافقة على نموذج S-١، ستظل كل من توكنات لوك ودوكات مقيدة وغير قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل.