بيتكوين تقوم "بألاعيب" حيث يتدرج سعرها في نطاق أضيق

تام شمس - السبت 18 سبتمبر 2021 05:41 صباحاً - المزاج العام في سوق العملات المشفرة هو حالة ترقب يوم ١٧ سبتمبر حيث تم تداول سعر بيتكوين في نطاق أضيق بشكل متزايد خلال اليومين الماضيين ويبدو أنه يتدلى استعدادًا للتحرك بطريقة أو بأخرى.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن سعر بيتكوين (BTC) قد تذبذب بين ٤٧١٥٠ دولارًا و٤٨١٥٠ دولارًا في التداول يوم الجمعة حيث أدى عدم وجود أي تطورات رئيسية أو قصص جاذبة إلى يوم ثابت نسبيًا في الأسواق.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

أشار تقرير حديث من دلفي ديجيتال إلى أن الانخفاض المفاجئ في سعر بيتكوين الأسبوع الماضي فاجأ السوق وأدى إلى انخفاض كبير في معنويات السوق من الجشع إلى الخوف، وكان أداء سعر بيتكوين خلال الأسبوع الماضي استجابة لذلك حيث يعيد المتداولون الانخراط في الأسواق بحذر.

مؤشر الخوف والطمع والمتوسط ​​المتحرك على مدى ٧ أيام. المصدر: ديلفي ديجيتال

إليكم ما يقوله المحللون والمتداولون عن حركة السعر الأخيرة من بيتكوين وما يجب مراقبته مع اقتراب السوق من عطلة نهاية الأسبوع.

يتشكل علم صودي على المخطط البياني للأربع ساعات

تم توفير تأثير إيجابي على حركة سعر بيتكوين من قبل مستخدم تويتر الذي يحمل الاسم المستعار "Pentoshi"، والذي نشر التغريدة التالية التي تسلط الضوء على تشكيل علم صعودي على المخطط البياني لمدة ٤ ساعات وإعادة اختبار لاحقة لمستوى دعم ومقاومة رئيسي عند ٤٦٨٠٠ دولار.

وحسبما ذكر Pentoshi، هناك العديد من التطورات القادمة التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الزخم الصعودي في السوق، وعلى رأسها القائمة المتزايدة لطلبات صندوق بيتكوين متداول بالبورصة التي يجب أن تحكمها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

كما اقترح بنتوشي أيضًا أنه في حالة حدوث اختراق يمكّن من استعادة نقطة التوازن (PoB) عند ٤٩٣٨٠ دولارًا، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن السوق على وشك الانطلاق، مما يجعله مستوى مهمًا يجب مراقبته.

بيتكوين تقوم "بألاعيب" مع السوق

تم تقديم نظرة ثاقبة حول حركة أسعار بيتكوين على المخططات البيانية ذات الإطار الزمني المنخفض من قبل متداول العملات المشفرة على تويتر "Crypto_Ed_NL"، الذي وصف التحركات الأخيرة من بيتكوين بأنها "ألاعيب خادعة" مع السوق.

كما هو موضح في المخطط البياني المقدم، فإن سعر بيتكوين يتماسك تحت ٤٨٠٠٠ دولار الآن ولم يقدم بعد إشارات استمرار، مما يشير إلى توخي الحذر بالنسبة للمتداولين لأن الاختراق إلى الأعلى ليس مضمونًا.

ومع ذلك، لا يعتقد Crypto_Ed_NL أن هذا التراجع الأخير في الأسعار هو "كيف نبدأ حركة أكبر لأسفل"، في إشارة إلى احتمال ارتفاع محتمل في المستقبل القريب.

بيتكوين في طريقها للإغلاق عند أدنى مستوى أسبوعي أعلى

تم تقديم تحليل لحركة سعر بيتكوين على المخطط البياني للإطار الزمني الأسبوعي الأعلى من قبل محلل العملات المشفرة ومستخدم تويتر ذي الاسم المستعار 'Rekt Capital'، الذي أشار إلى أن بيتكوين في طريقها إلى الحصول على إغلاق أسبوعي مناسب مع انخفاض أسبوعي جديد إذا تمكنت من البقاء فوق ٤٦٣٠٠ دولار.

يوجد مستوى دعم ومقاومة محدد جيدًا بالقرب من ٤٨٩٣٠ دولارًا والذي كان مصدر الكفاح الحالي للاختراق للأعلى، وفي الوقت الحالي، تبدو بيتكوين كما لو أنها ستستمر في التماسك في نطاقها الحالي.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٢,١٢٩ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤٢,١٪.

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