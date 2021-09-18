جون سينا ​​يصف مبيعات التوكنات غير القابلة للإتلاف الخاصة به بأنها "فشلٌ ذريع"

تام شمس - السبت 18 سبتمبر 2021 03:48 صباحاً - قال المصارع والممثل المحترف جون سينا ​​إن المعجبين اشتروا ٧,٤٪ فقط من التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs) من ورلد ريسلينغ إنترتينمنت التي أتاحها الشهر الماضي.

في حديثه في فلوريدا سوبركون ٢٠٢١ في ١٢ سبتمبر، قال سينا إنه كان من الخطأ تسويق التوكنات غير القابلة للإتلاف من WWE كجزء من حزمة تحتوي على مقتنيات مادية - قبعة وقميص وأساور وحزام ومنشفة وصورة موقّعة ومقتنيات رقمية. عرضت المنظمة ٥٠٠ حزمة ذهبية مع توكنات غير قابلة للإتلاف مقابل ١٠٠٠ دولار، ولكن تم بيع جزء صغير منها فقط.

حيث قال سينا: "أتحدث كثيرًا عن الفشل - لقد فشلت هذه الفكرة". "أنا والناس في WWE اعتقدوا أن ١٠٠٠ دولار كانت نقطة سعر عادلة. لكننا كنا مخطئين. كنا مخطئين تمامًا".

وأضاف قائلًا:

"لقد بعنا ٣٧ منها. لقد كان فشلا ذريعًا".

أصدر سينا وWWE مستويين من التوكنات غير القابلة للإتلاف لنجم المصارعة: مزاد لمدة ٢٤ ساعة لـ "توكن جون سينا غير القابل للإتلاف البلاتيني" و٥٠٠ إصدار محدود من التوكنات غير القابلة للإتلاف كجزء من الحزمة المذكورة أعلاه من المقتنيات المادية في اليوم التالي. وبحسب ما ورد تم بيع التوكن غير القابل للإتلاف البلاتيني مقابل ٢١٠٠٠ دولار، مع حصول المزايد الأعلى على تذاكر VIP - مع أماكن إقامة - إلى ريسل مانيا ٣٨ في دالاس أو ريسل مانيا ٣٩ في لوس أنجلوس.

من غير الواضح إذا ما كان مشجعو المصارعة قد تراجعوا بسبب سعر التوكنات غير القابلة للإتلاف - وقد قدر سينا نفسه العمل الفني الرقمي بحوالي ٥٠٠ دولار - أو مجرد المقتنيات المادية.