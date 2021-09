"العلم الصعودي" في مخطط سولانا يتطلع إلى ٢٥٠ دولارًا على الرغم من انخفاض سعر SOL بنسبة ٤٠٪ منذ الأسبوع الماضي

تام شمس - الجمعة 17 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - امتد سعر سولانا (SOL) في انخفاضه يوم ١٧ سبتمبر حيث أثر انقطاع كبير في الشبكة خلال الأسبوع الماضي - مما يشير إلى زيادة المخاطر الأمنية - على ثقة المتداولين.

انخفض سعر صرف زوج سولانا مقابل الدولار بنسبة تصل إلى ١٣,٢٧٪ إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند ١٣٣,٥٣ دولارًا في اتجاه تصحيحي بدأ بعد أن وصل إلى ما يقرب من ٢٢١,٣٨ دولارًا يوم ٩ سبتمبر. ونتيجة لذلك، انخفض سعر SOL بنسبة ٤٠٪ تقريبًا منذ أن أعلى ارتفاع له على الإطلاق الأسبوع الماضي، على الرغم من زيادة قيمته بأكثر من ثلاثة أضعاف في الثلاثين يومًا الماضية.

يروج مؤيدو سولانا لحلول بلوكتشين ذات الطبقة الأولى كمنافس مباشر لشركة إيثريوم. ويرجع ذلك أساسًا إلى قدرتها على ضمان سرعة أعلى وتكاليف معاملات أقل من منصة العقود الذكية الرائدة في العالم.

ومع ذلك، في ١٤ سبتمبر، عانى سولانا من انقطاع الخدمة، حيث طغت زيادة في حمل المعاملات - تصل إلى ٤٠٠٠٠٠ في الثانية - على شبكتها. نتيجة لذلك، عانى الإصدار التجريبي الرئيسي من سولانا من ١٨ ساعة من عدم الاستقرار، مما أجبر التطبيقات اللامركزية (dApps) التي تعمل على بلوكتشين لتصبح غير قابلة للاستخدام.

1/ Solana Mainnet Beta encountered a large increase in transaction load which peaked at 400,000 TPS. These transactions flooded the transaction processing queue, and lack of prioritization of network-critical messaging caused the network to start forking.

1/ Solana Mainnet Beta encountered a large increase in transaction load which peaked at 400,000 TPS. These transactions flooded the transaction processing queue, and lack of prioritization of network-critical messaging caused the network to start forking.— Solana Status (@SolanaStatus)

وبحسب ما ورد كان السبب الجذري للمشكلة هو البورصة اللامركزية، رايديوم. وبناءً على ذلك، حاولت الروبوتات شراء توكنات SOL، ونتيجة لذلك، أغرقت الشبكة بما يصل إلى ٤٠٠٠٠٠ معاملة في الثانية. من ناحية أخرى، فشل مدققو سولانا في تحديد أولويات المعاملات، مما تسبب في انقسام السلسلة.

انخفضت أسعار زوج سولانا مقابل الدولار بنسبة تصل إلى ١٩,١٧٪ إلى ١٣٧,١٥ دولارًا يوم ١٤ سبتمبر، لتنتعش بحدة في وقتٍ لاحق لتغلق اليوم عند خسارة بنسبة ٦,٤٧٪. ومع ذلك، استمرت عمليات البيع في الجلسات التالية، مدفوعة بالمخاوف من أن سولانا أكثر مركزية من منافستها الكبرى إيثريوم.

وقد أشار غافين وود، المؤسس المشارك لإيثريوم وشبكة بلوكتشين المنافسة الأخرى بولكادوت، إلى أن سولانا تعمل مع "مجموعة حصرية ومغلقة من الخوادم"، مما يزيد إلى حدٍ ما من سرعة شبكتها ولكنه يأتي على حساب انخفاض اللامركزية.

وقد ظهرت التعليقات لأن إيثريوم صمدت بنجاح ضد نفس الهجوم.

Lol, WTF is going on today? $sol goes offline for a few hours#arbitrum goes down for almost an hour#ethereum got attacked (unsuccessfully)— Lark Davis (@TheCryptoLark)