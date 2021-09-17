باي بال يُكمل طرح تداول العملات المشفرة لعملاء المملكة المتحدة

تام شمس - الجمعة 17 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - أعلن باي بال رسميًا يوم الجمعة أن جميع العملاء المؤهلين في المملكة المتحدة يمكنهم الآن شراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها وبيعها باستخدام حسابات باي بال الخاصة بهم.

ويمكن للعملاء تداول أربع عملات رقمية رئيسية: بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وبيتكوين كاش (BCH). حسبما تم الإعلان عنه سابقًا، لن يكون تداول العملات الرقمية متاحًا إلا لعملاء باي بال الذين لديهم هويات تم التحقق منها.

أعلنت شركة باي بال عن خطط للانتقال إلى سوق العملات المشفرة البريطاني في أواخر أغسطس، حيث بدأت على الفور في طرح جزئي لخدمات تداول العملات المشفرة. وتمثل هذه الخطوة أول توسع لخدمات باي بال للعملات المشفرة خارج الولايات المتحدة.

في حديثه إلى كوينتيليغراف، قال متحدث باسم باي بال: "طرحت باي بال تدريجيًا خدمة العملات المشفرة الجديدة لعملائها في المملكة المتحدة. وقد اكتملت هذه العملية"، مضيفًا:

"نحن حريصون على تعلم ومراقبة كيفية استخدام عملائنا لعرضنا للعملات المشفرة وشرائها وبيعها قبل أن نبدأ في طرح المزيد من الميزات والوظائف."

يعد إطلاق العملات المشفرة البريطانية من باي بال بمثابة "نسمة من الهواء المنعش"، وفقًا لغريغوري كلوموف، الرئيس التنفيذي لشركة ستاتيس للترميز. وقال: "نظرًا لأن الدولة من بين أكبر ١٠ اقتصادات في العالم، فمن الواضح أن مثل هذا الإنجاز سوف يدفع الاعتماد المستمر للأصول الرقمية في أوروبا وخارجها".