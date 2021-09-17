اختراق لوحة إطلاق توكن سوشي سواب، ميسو، مقابل ٣ ملايين دولار

تام شمس - الجمعة 17 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - أعلن جوزيف ديلونغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا لمنصة التمويل اللامركزي (DeFi) سوشي سواب، أن أحد المتسللين اخترق سلسلة التوريد لمنصة إطلاق التوكنات، ميسو.

ووفقًا لديلونغ، "قام المقاول المجهول تحت اسم GH AristoK٣ بحقن تعليمة برمجية خبيثة في الواجهة الأمامية لميسو"، واستبدل عنوان محفظة المزاد الخاص به، ثم حصل على ٨٦٥ إيثريوم (ETH)، بقيمة ٣ ملايين دولار. يمكن التحقق من هذه البيانات عبر إيثرسكان.

استغل المخترق الهدف الوحيد لمزاد توكن جاي بيغز أوتو مارت، وهو مشروع محاكاة ساخرة للتوكنات غير القابلة للإتلاف يقلد قيمة سيارة كيا سيدونا ٢٠٠٧.

فيما أسماه "أصعب يوم في حياتي حتى الآن"، ادعى كبير مهندسي البرمجيات السابق في كونسنسيس أنه حصل على القليل من الدعم من بورصات العملات المشفرة الرائدة إف تي إكس وباينانس في سعيه وراء الأموال.

أعرب ديلونغ علنًا عن شكوكه في هوية المتسلل باعتباره مطور الويب وبلوكتشين "إيراتوس". ولم يرد الفرد بعد على الاتهامات.