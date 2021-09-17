مونو إكس تجمع ٥ ملايين دولار لإطلاق مجمعات سيولة أحادية التوكن

تام شمس - الجمعة 17 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - أعلن صانع السوق الآلي "مونو إكس" اليوم عن زيادة رأس المال لأول مرة بقيمة ٥ ملايين دولار من شركات المشاريع بما في ذلك أمثال أكسيا إيت فنتشرز وأنيموكا براندز ودايفرجنس فنتشرز من بين آخرين.

ستستخدم مونو إكس الأموال لدعم طموحاتها في الحد من متطلبات رأس المال والسيولة الأساسية لمشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) التي تقدم إمكانات المقايضة والإقراض والاقتراض والمشتقات في البورصات اللامركزية (DEXes).

وسيحقق البروتوكول ذلك من خلال إدخال نموذج سيولة من جانب واحد. على الرغم من أنه ليس مفهومًا ثوريًا لمجمعات السيولة، إلا أنه يهدف إلى دعم نمو النظام البيئي للتمويل اللامركزي.

في البورصات اللامركزية التقليدية مثل يوني سواب، تتطلب المشاريع الصناعية توكنين لبناء "زوج السيولة"، مما يزيد من حاجز رأس المال للدخول. ومع نموذج السيولة أحادي الجانب، لا يطلب من المشاريع إلا تقديم توكنها الأصلي فقط. وعلى هذا النحو، يمكنهم تقديم المزيد من السيولة للسوق.

شارك مؤسس مونو إكس ومديرها التنفيذي، روي رين، بآرائه حول التأثير المحتمل للتمويل:

"مع وجود الكثير من الابتكارات في مجال التمويل اللامركزي، أصبحت الضمانات الزائدة مشكلة كبيرة بشكل متزايد. وسنستخدم التمويل لتنمية الفريق، ومواصلة تطوير وبناء مجتمعنا في أنظمة التمويل اللامركزي الإيكولوجية المزدهرة الجديدة مثل سولانا".

بمجرد أن يساهم مشروع التمويل اللامركزي بتوكنه الأصلي، فإن عملة vCASH المستقرة المدعومة من مونو إكس تدخل باعتبارها التوكن الثاني لتكوين زوج السيولة. تهدف vCASH، المرتبطة بنسبة ١:١ بالدولار الأمريكي، إلى تقليل رسوم التداول التي تتم تجربتها بشكل شائع في معاملات صانعي السوق الآليين (AMM) التقليديين.

وقد تم تعيين مونو إكس لإطلاق نسخة الشبكة الرئيسية الخاصة بها على بلوكشين إيثريوم وبوليغون في الربع الثالث من عام ٢٠٢١.