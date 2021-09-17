بورصة بايبيت للعملات المشفرة تعلّق خدماتها في كوريا الجنوبية

تام شمس - الجمعة 17 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - ستوقف بايبيت، وهي إحدى أكبر بورصات مشتقات العملات المشفرة في العالم، بعض خدماتها للمستخدمين الكوريين الجنوبيين قبل الموعد النهائي للترخيص.

وقد أعلنت البورصة رسميًا يوم الجمعة أنها ستتوقف عن دعم اللغة الكورية من منصاتها وكذلك الجالية الكورية الجنوبية الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. يبدأ سريان المعلق ابتداءً من يوم الإثنين.

حيث أشار بايبيت: "لا تدعم بايبيت أي أسواق وون كوري، مثل أزواج التداول أو المدفوعات أو المعاملات. وستظل جميع الخدمات الأخرى عاملة".

ستقوم بايبيت بإزالة الوظائف قبل الموعد النهائي المحدد يوم ٢٤ سبتمبر لتقديم طلبات للحصول على ترخيص تشغيل رسمي.

تعتبر متطلبات مكافحة غسيل الأموال الجديدة إلزامية للبورصات المحلية والبورصات الأجنبية العاملة في الدولة التي تقدم دعم اللغة الكورية أو أزواج التداول المقومة بالوون.

وقد أدى ذلك إلى توقف بعض البورصات الأجنبية الرئيسية عن تقديم الخدمات في الدولة بدلًا من التوافق مع المتطلبات الجديدة الصارمة لتوفير حسابات بأسماء حقيقية من خلال بنك محلي. في الشهر الماضي، أوقفت باينانس أزواج تداول الوون وأزالت دعم اللغة الكورية من موقعها.

اليوم، قالت بايبيت إنها "تقبل مسؤوليتها كبورصة ورائدة في الصناعة في التعاون النشط مع اللوائح التي تنفذها مختلف الولايات القضائية لتعزيز الشمول المالي وتطوير مجال العملات المشفرة بشكل عام."