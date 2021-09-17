طرح توكن الأوراق المالية المستند إلى بيتكوين يحصل على الاعتماد في ألمانيا

تام شمس - الجمعة 17 سبتمبر 2021 05:43 مساءً - وافق المنظمون الماليون الألمان على طرح توكن الأوراق المالية (STO) استنادًا إلى سلسلة بيتكوين (BTC) الجانبية.

وقد أعطت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية (BaFin) الضوء الأخضر لتوكن إكسوو من ناشر اللعبة إكسورديوم، مما يجعل المستثمرين الافراد المحليين مؤهلين للمشاركة في البيع على ستوكر، وهو سوق رقمي رئيسي في أوروبا.

يمكن للمستثمرين الألمان الاستثمار في إكسوو عبر ستوكر بمبلغ استثمار لا يقل عن ١٠٠ دولار. إكسوو هي ثاني شركة لطرح توكنات الأوراق المالية تمت الموافقة عليها على الإطلاق للسوق الألمانية في ستوكر بعد أن وافقت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية على طرح توكنات الأوراق المالية من خلال شبكة وقوف السيارات باركينغو العام الماضي.

تم إطلاق توكن الأوراق المالية إكسوو في يناير ٢٠٢١، وهو يجمع الأموال لتطوير لعبة الخيال العلمي MMO إنفينيت فليت من سامسون مو. كان الطرح متاحًا للمستثمرين في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا ولوكسمبورغ وإسبانيا والبرتغال، وجمع أكثر من ٧ ملايين دولار حتى الآن.

في حين أن العديد من عروض التوكنات الأوراق المالية تستند إلى إيثريوم بلوكتشين، يتم إصدار توكن إكسوو عبر بلوكستريم آمب، وهي منصة لترميز الأوراق المالية مبنية على السلسلة الجانبية السائلة لبيتكوين.

حيث قال المؤسس المشارك في ستوكر أرناب ناسكار: "تقوم بيتكوين بتشكيل المدفوعات، وقد حان الوقت لتشكيل أسواق رأس المال - يمكن القيام بذلك عبر تقنيات الطبقة الثانية"، مضيفًا أن إيثريوم "تفقد سحرها" كمنصة طرح توكنات أوراق مالية بسبب ارتفاع رسوم الغاز وعدم اليقين حول إيثريوم ٢.٠.

ووفقًا لمؤسس ستوكر، توبياس سيدل، فإن موافقة هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية على طرح توكنات الأوراق المالية لإكسورديوم تمثل معلمًا جديدًا في عمليات طرح توكن الأوراق المالية عبر الحدود القائمة على بلوكتشين. وقال: "إننا نعتبر بيتكوين بمثابة العمود الفقري الأساسي لأسواق رأس المال المستقبلية، والتي سيتم بناؤها على سلاسل بلوكتشين".

تأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من إعلان شركة بيتفينكس الكبرى للعملات المشفرة الأسبوع الماضي أنها ستطلق منصة تداول طرح توكن الأوراق المالية الخاصة بها مع تداول إكسورديوم (EXO).