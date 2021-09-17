بورصة كورية مدعومة من ديجيتال كارنسي غروب تواجه الإغلاق إذا لم تتمكن من العثور على شريك مصرفي

تام شمس - الجمعة 17 سبتمبر 2021 03:49 مساءً - تواجه بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية "غوباكس"، المدعومة من ديجيتال كارنسي غروب، إغلاقًا محتملًا قبل الموعد النهائي الذي يقترب سريعًا في البلاد للمنصات لتقديم طلباتها للحصول على ترخيص تشغيل رسمي.

لكي تكون مؤهلًا للحصول على ترخيص، يجب على جميع بورصات العملات المشفرة إظهار دليل على أنها تعمل باستخدام حسابات بأسماء حقيقية في البنوك الكورية الجنوبية. وتكمن المشكلة في أن البنوك المحلية، في معظمها، رفضت الانخراط في أي عملية تقييم للمخاطر للعديد من البورصات الصغيرة والمتوسطة في البلاد وكانت واثقة بما يكفي لخدمة منصات التداول الأربعة الأولى في البلاد: أبّيت وبيتهامب وكوربيت وكوينون. الموعد النهائي لجميع طلبات الترخيص الآن بعد أسبوع واحد فقط، في ٢٤ سبتمبر.

في إشعار للمستخدمين نُشر يوم الجمعة، كتب فريق غوباكس أن البورصة "تتفاوض حاليًا مع مؤسسة مالية لإنشاء حساب إيداع وسحب للتحقق من الاسم الحقيقي"، على النحو المنصوص عليه في النظام التنظيمي الجديد.

حتى ٢٤ سبتمبر، ستستمر البورصة في تشغيل خدمات تداول العملات المشفرة الكورية الوون كالمعتاد، ولكن إذا لم تحل المفاوضات المشكلة، فقد حذرت غوباكس من أنها ستبلغ المستخدمين بنهاية الدعم للمعاملات والودائع والسحوبات التي تم ربحها في إشعار متابعة. توقفت المنصة بالفعل عن تقديم خدمات للمستخدمين غير الكوريين، الذين يُحظر عليهم استخدام بورصات الدولة بموجب القواعد الجديدة.

الوصول إلى صفحة غوباكس المقصودة من خارج كوريا الجنوبية يوم ١٧ سبتمبر. المصدر: غوباكس

مشغل غوباكس هي شركة تدعى ستريمي، والتي تلقت تمويلًا من شينهان، أحد أكبر البنوك التجارية في كوريا الجنوبية. كان مشغل البورصة استباقيًا في محاولة إنشاء بيانات اعتماد امتثال المنصة، والعمل للحصول على شهادة ISO/IEC ٢٧٠٠١ وشهادة K-ISMS، وكلاهما في عام ٢٠١٧. تصنف كريبتو كومبير حاليًا غوباكس كأفضل منصة في الدولة عند اتخاذ عوامل مثل المقاييس القانونية والتنظيمية ومستوى الاستثمار وجودة توفير البيانات ومراقبة التداول في الاعتبار.