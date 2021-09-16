جولات استثمار تقدر بملايين الدولارات تشعل موجات ارتفاع في أفالانش وأوديوس

تام شمس - الخميس 16 سبتمبر 2021 11:55 مساءً - تواصل العملات البديلة تحقيق مكاسب ملحوظة يوم الخميس حيث جذب عدد كبير من موافقات المشاهير والاستثمارات الرئيسية والشعبية المتزايدة للجسور عبر السلاسل انتباه المستثمرين.

أعلى ٧ عملات مع أعلى تغيير في السعر خلال ٢٤ ساعة. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن أكبر الرابحين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية كانوا أوديوس (AUDIO) و أفالانش (AVAX) وسيلر نتورك (CELR).

النجوم يستثمرون في أوديوس

منصة أوديوس عبارة عن بروتوكول لامركزي لمشاركة الموسيقى وتدفقها يهدف إلى عزل الوسيط عن صناعة الموسيقى والسماح للمعجبين والمشتركين والمبدعين بالتفاعل مباشرة مع بعضهم البعض.

ووفقًا لبيانات أسواق كوينتيليغراف الاحترافية، كانت ظروف السوق لـ AUDIO مواتية لبعض الوقت.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر AUDIO. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

وكما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، كانت درجة فورتكس™ لـ AUDIO باللون الأخضر لمعظم الأسبوع الماضي ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٧٧ يوم ١٤ سبتمبر، أي حوالي ٢٢ ساعة قبل أن يرتفع السعر بنسبة ٣٨٪ خلال اليوم التالي.

تبع الارتفاع الكبير في السعر وحجم التداول لـ AUDIO الإعلان عن مشاركة العديد من الموسيقيين المشهورين بما في ذلك كاتي بيري وناس وذا تشين سموكرز في جولة تمويل استراتيجي بقيمة ٥ ملايين دولار لأوديوس.

أفالانش تستفيد من جولة استثمار بقيمة ٢٣٠ مليون دولار

أفالانش (AVAX) هو بروتوكول من الطبقة الأولى اكتسب قوة جذب في عام ٢٠٢١ بفضل بيئة الرسوم المنخفضة وإطلاق برنامج الحوافز "أفالانش راش" الذي جذب المستثمرين والسيولة من شبكة إيثريوم (ETH).

وفقًا لبيانات كوينتيليغراف ماركتس برو، كانت ظروف السوق لـ AVAX مواتية أيضًا لبعض الوقت.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر AVAX. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، ارتفعت درجة فورتكس™ لـ AVAX إلى المنطقة الخضراء يوم ١٣ سبتمبر ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٨٦ حوالي ٢٤ ساعة قبل أن يرتفع السعر بنسبة ٤٠٪ خلال اليومين المقبلين.

تأتي الزيادة في السعر والزخم لشركة AVAX بعد الإعلان عن مشاركة صناديق كبيرة مثل بوليتشين كابيتال وثري آروز كابيتال ودراغون فلاي كابيتال في جولة استثمارية بقيمة ٢٣٠ مليون دولار في نظام أفالانش البيئي.

شبكة سيلر تشهد زيادة من جسرها إلى أربيتروم

شبكة سيلر هي حل توسيع من الطبقة الثانية يستخدم معالجة المعاملات خارج السلسلة للمساعدة في زيادة قابلية التوسع وإنتاجية المعاملات لشبكتها.

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لـ CELR يوم ١٤ سبتمبر، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر CELR. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، ارتفعت درجة VORTECS ™ لـ CELR إلى المنطقة الخضراء ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٧٣ يوم ١٤ سبتمبر، تمامًا كما بدأ السعر في الارتفاع بنسبة ٥٩٪ خلال اليومين المقبلين.

تأتي الزيادة في الطلب على CELR حيث يستخدم المستثمرون جسر سيلر لترحيل التوكنات من سلاسل بلوكتشين المتعددة، بما في ذلك حل أربيتروم الذي تم إطلاقه حديثًا. كما يوفر جسر سيلر للمستخدمين طريقة عمل حول عملية السحب لمدة ٧ أيام المطلوبة حاليًا لإزالة الأصول من أربيتروم.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٢,١٦١ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤١,٤٪.

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