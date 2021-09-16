مؤسسة أفالانش تجمع ٢٣٠ مليون دولار لدعم النظام البيئي للتمويل اللامركزي

تام شمس - الخميس 16 سبتمبر 2021 09:55 مساءً - أعلنت مؤسسة أفالانش فاونديشين عن استثمار كبير بقيمة ٢٣٠ مليون دولار من مجموعة رأس المال الاستثماري بقيادة بوليتشين وثري آروز كابيتال بغرض دعم نمو نظام التمويل اللامركزي البيئي وقائمة التطبيقات المتزايدة باستمرار التي تستخدم بلوكتشين.

منذ إطلاقها في سبتمبر ٢٠٢٠، اكتسبت أفالانش تأثيرًا متزايدًا على مشهد التمويل اللامركزي، حيث توفر منصة العقود الذكية الخاصة بها الآن البنية التحتية لأكثر من ٢٧٠ مشروعًا صناعيًا بما في ذلك سوشي سواب وتشين لينك وسيركل وذا غراف، من بين أمور أخرى.

وسيتم تخصيص رأس المال البالغ ٢٣٠ مليون دولار - الذي تم جمعه من خلال البيع الخاص لتوكنها الأصلي - من قبل المؤسسة عبر العديد من حالات الاستخدام داخل بلوكتشين الخاصة بها، بما في ذلك "المنح ومشتريات التوكنات وأشكال مختلفة من الاستثمارات والدعم التكنولوجي".

شارك إمين غور سيرير، مدير مؤسسة أفالانش فاونديشن، بأفكاره حول التطورات الأخيرة للمنصة وإمكانات المستقبل:

"لقد حول أفالانش الوعد والإمكانات بسرعة إلى تأثير في العالم الحقيقي وخلق قيمة لمستخدمي التمويل اللامركزي والمطورين. إن مجتمع البناة الذين يتجمعون حول الشبكة هو شهادة على قدرتها التنافسية، ولا يزال هناك الكثير من الإمكانات التي لم يتم استغلالها بعد عند تقاطع التمويل المؤسسي واللامركزي في أفالانش".

تكشف بيانات من كوين ماركت كاب أن توكن AVAX الأصلي للعملات المشفرة في أفالانش قد ارتفع بنسبة ٥٠٪ هذا الأسبوع، وهو رقم تجاوزه إتش بي إيه آر و"سي آر في" في قائمة أفضل ١٠٠. هذا يضع مشروع بلوكتشين في الترتيب المحترم رقم ١٣، برسملة سوقية إجمالية قدرها ١٤ مليار دولار.