الهيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي يرون أن العملات المشفرة علامة على زيادة المخاطرة في المناخ الحالي

تام شمس - الخميس 16 سبتمبر 2021 04:50 مساءً - نشرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) تقريرها عن الاتجاهات والمخاطر ونقاط الضعف في أسواق الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١.

تضمنت مزاياها الحجة القائلة بأن التقلب والنمو غير العاديين لأسواق العملات المشفرة يمثلان حجة مقنعة للحاجة إلى نظام تنظيمي مستهدف، كما هو موضح في الأسواق المقترحة من المفوضية الأوروبية في لوائح الأصول المشفرة.

لقد كان هناك الكثير من المشاركين في تعافي الاتحاد الأوروبي والسوق العالمية خلال النصف الأول من ٢٠٢١ وسط التأثير المستمر لجائحة كوفيد-١٩. يشير تقرير الهيئة إلى أن التوقعات الاقتصادية استمرت في التحسن بشكل عام، حيث من المتوقع الآن أن يصل الاقتصاد الأوروبي إلى ناتج ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام ٢٠٢٢، في وقتٍ أبكر مما كان متوقعًا.

كان هذا الانتعاش مدعومًا بتخفيف قيود الصحة العامة، وبعض الانخفاض في عدم اليقين، ونشاط البنوك المركزية في توفير سياسات نقدية داعمة. عندما يتعلق الأمر بالمخاطر متوسطة المدى للمناخ الحالي، فإن هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية قد اتخذت أسواق العملات المشفرة كرائد من معنويات وديناميكيات السوق خلال الأشهر الستة الماضية:

"إن ارتفاع التقييمات عبر فئات الأصول، والتقلبات الهائلة في الأسعار في الأصول المشفرة والمخاطر الناجمة عن الأحداث التي لوحظت في النصف الأول من عام ٢٠٢١ وسط أحجام التداول المرتفعة تثير تساؤلات حول سلوك المخاطرة المتزايد والنشاط السوقي المحتمل."

كان هذا النشاط، من وجهة نظر هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، مرئية في ملحمة غيم ستوب والنهوض الأوسع للتداول من الأفراد المدعوم بوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب النمو الهائل في الأسعار في الأصول المشفرة في الربع الأول من هذا العام. ويؤكد التقرير أن الكثير من هذه الزيادة في النشاط التجاري كان يحدث خارج المحيط التنظيمي للاتحاد الأوروبي، مما أثار مخاوف حماية المستثمر.

عزت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية زيادة ثقة المستهلكين خلال هذه الفترة إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك نماذج الأعمال الجديدة المبتكرة وميزات الألعاب في منصات التداول عبر الإنترنت والهواتف المحمولة. بالتوازي مع طفرة تداول الأفراد، تراقب هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية التمويل اللامركزي (DeFi) عن كثب، مشيرةً إلى أن مبلغ ٤٧ مليار يورو (٥٥,٣ مليار دولار) المقفل في التمويل اللامركزي في أوائل سبتمبر قد انخفض عن ارتفاعاته في منتصف مايو، ومع ذلك ارتفع بنسبة ١٢٠٠٪ من نهاية يوليو ٢٠٢٠.

أقرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بفوائد التمويل اللامركزي، بما في ذلك عدم الوساطة والتوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومقاومة الرقابة، ولاحظت أن الاستخدام المتزايد للعملات المستقرة والعملات الرقمية للبنك المركزي من المرجح أن يجعل الحدود بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي أكثر سهولة بمرور الوقت. ومع ذلك، خاصةً بسبب استباقية المستثمرين المؤسسيين، اعتبرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية أن هناك احتمالًا متزايدًا بأن تنتشر مخاطر التمويل اللامركزي في الاقتصاد الحقيقي، على الرغم من أن السوق لا يزال صغيرًا في الوقت الحالي.

كما أشار التقرير أيضًا إلى أن المستثمرين المؤسسيين بدأوا في النظر في التأثير البيئي لعملة بيتكوين (BTC) من حيث الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بهم، والتي تغذي الاهتمام المتزايد بإيثريوم (ETH). إلى جانب أوراق اعتمادها البيئية، عزت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية نجاح إيثريوم إلى وظائف العقد الذكية، وطفرة التمويل اللامركزي، ودور بلوكتشين في النظام الإيكولوجي للتوكنات غير القابلة للإتلاف.

وقد ردد دان مورهيد، الرئيس التنفيذي لشركة بانتيرا كابيتال، تقييم الجهة المنظمة، والذي جادل هذا الصيف بأن ترقية بلوكتشين ستساعد على الأرجح إيثريوم على تجاوز بيتكوين كأكبر عملة مشفرة.