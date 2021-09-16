عملات ورموز مشفرة مربحة من حيث التخزين المؤقت Staking

التخزين المؤقت Staking للعملة او كوين، الرموز المشفرة من أجل كسب ربح على ذلك، أو ما يعرف بالتعدين عبر خوارزمية PoS في وسط مجتمعات التشفير. هذا النوع من كسب الأرباح يدخل في نظام العملات التي تعمل على بلوكشين إثبات الحصة، لتكون احد المشاركين في عملية التحقق من المعاملات بما تملكه من حصة في تلك العملة و الذي يجب أن يكون مخزن ومجمد من اجل ذلك، غير أن هذه العملية حسب كل عملة تتطلب رقم معين من العملات لتشارك في عملية Staking، لتكسب نسبة أرباح تختلف من عملة لأخرى. كل يوم تظهر عملات جديدة يمكن تخزينها مؤقتا للمشاركة في التعدين، و لهذا قررنا كتابة هذا الموضوع من اجل التعرف على العملات المربحة من حيث Staking، و أيضا سنقدم لكم أفضل مكان موثوق لرهن عملاتك المشفرة بأقل تكلفة.

كما نعلم جميعًا ، كان هناك ازدهار هائل في تداول و استثمار العملات المشفرة في الأشهر القليلة الماضية. بدأ المزيد من الناس في إدراك القيمة الحقيقية و السوقية التي تحملها العملة المشفرة للعالم والسهولة الكبيرة للوصول الى السوق رغم مخاطر السوق العالية الموجودة في السوق.

يضع الكثير من المستثمرين أموالهم في العملات المشفرة من أجل الاستثمار و كسب أرباح على ذلك ويأملون أن ترتفع قيمة هذه الأصول إلى الحد الذي يمكنهم فيه بيع مراكزهم من أجل الربح.

بينما يعتقد الكثيرون أن التداول هي الطريقة الوحيدة لكسب المال من العملات المشفرة ، إلا أن هناك خيارات آخرى. مثل التخزين المؤقت Staking أو رهن عملاتك المشفرة عبر المحافظ و المنصات التي تدعم ذلك. يمكن رهن بعض العملات المشفرة ، مما يعني في الأساس أن أموالك ستكتسب فائدة لمجرد الاحتفاظ بها في محفظتك او في منصات التداول التي تدعم ذلك.

الميزة الجذابة حول التخزين المؤقت Staking هي أن نسبة العائد السنوي او APY أفضل بكثير من أي حساب توفير عالي الفائدة يمكنك العثور عليه. نعم ، الأمر أكثر خطورة ولكنه يستحق المغامرة.

لا خطر لا مكافأة.

قائمة بأهم العملات المشفرة المربحة التي يمكن رهنها من أجل Staking

ضع في اعتبارك أن الأرباح الكبيرة تعتمد على استثمارك الكبير، و أيضا المخاطر تكون عالية حسب توجه سوق العملة اذا ارتفعت أو انخفضت.

معلومات سريعة عن Staking

التخزين المؤقت Staking هو كيف تحافظ شبكات Proof of Stake أوPoS على أمنها. من خلال قفل الرمز الأصلي ، يمكنك كسب مكافآت Staking في المقابل. عندما تقوم بالمساهمة في عملتك المشفرة أو ترقيها ، فإنك تساعد في تشغيل الشبكة والمشاركة في إدارتها. المكافآت هي نسبة تتناسب مع المبلغ الذي تملكه مقابل المبلغ الإجمالي.

العملات المشفرة الشائعة التي يمكنك رهنها من أجل كسب نسبة أرباح على كل رقم العملات التي تم تجميدها :

عملة كوسموس Cosmos رمز ATOM

Staking هو عملية قفل أحد الأصول الرقمية (ATOM في حالة Cosmos Hub) من أجل توفير الأمن الاقتصادي لسلسلة Blockchain العامة، هنا إن كان لديك القدرة على قفل عملاتك المشفرة مباشرة عبر بلوكشين عملة ATOM، ستحتاج الى العملة والمحفظة التي تدعم تلك العملة، وكل تلك المعلومات ستجدها في موقع Cosmos Network الرسمي، غير ذلك يمكنك قفل عملات ATOM عبر منصة Binance لمدة تتراوح ما بين 15 يوما الى 90 يوم، بنسبة أرباح غير مستقرة، و يمكن الأطلاع على ذلك عبر الرابط التالي : binance.com/pos .

عملة كاردانو Cardano رمز ADA

تمثل Ada المملوكة على شبكة Cardano حصة في الشبكة ، حيث يتناسب حجم الحصة مع مقدار ADA المملوك. تعد القدرة على تفويض أو رهن حصة أي Staking أمرًا أساسيًا لكيفية عمل Cardano.

هناك طريقتان يمكن لحامل ADA كسب مكافآت: من خلال تفويض حصته إلى تجمع حصص يديره شخص آخر ، أو تشغيل مجموعة حصصه الخاصة. مقدار الحصة المفوضة إلى تجمع حصص معين هو الطريقة الأساسية التي يختار بها بروتوكول Ouroboros من يجب عليه إضافة الكتلة التالية إلى البلوكتشين Blockchain ، والحصول على مكافأة مالية مقابل القيام بذلك.

كلما تم تفويض حصة أكبر أي التخزين المؤقت Staking إلى تجمع حصص حتى وقت معين ، زادت احتمالية إنشاء الكتلة التالية – ويتم تقاسم المكافآت بين كل من قام بتفويض حصته إلى تجمعات الحصص مثل ما تفعل Binance و المنصات الأخرى عبر منصاتها، و هو ما ستجدون شرحا له في نهاية هذا هذه القائمة.

عملة Algorand رمز ALGO

يبني Algorand التكنولوجيا التي تسرع التقارب بين التمويل اللامركزي والتقليدي من خلال تمكين الإنشاء البسيط للمنتجات المالية من الجيل التالي والبروتوكولات وتبادل القيمة.

يعد رمز ALGO هو الرمز الاساسي لعم بروتوكول Algorand و يتم حمايته عبر خوارزمية اتباث الحصة PoS من خلال ذلك يمكن تجديد حصة من العملة من أجل كسب ارباح على ذلك.

رمز ALGO هي العملة المشفرة لبلوكشين Algorand،تم بنائها للمساعدة في إنشاء اقتصاد مفتوح بلا حدود حيث يمكن للجميع المشاركة. لا يمكن لهذا النوع الجديد من الاقتصاد الرقمي أن يعمل إلا بعملة رقمية حقيقية تعمل على الفور للجميع.

عملة Polkadot رمز DOT

يتمتع حاملو رمز Polkadot بالسيطرة الكاملة على البروتوكول. سيتم منح جميع الامتيازات ، التي تكون على منصات أخرى حصرية للمعدنين ، لمشاركي Relay Chain حاملي عملة DOT ، بما في ذلك إدارة الأحداث الاستثنائية مثل ترقيات البروتوكول والإصلاحات.

يتم تحفيز حاملي DOT على التصرف بصادقة بحيث يتم مكافأة الممثلين الساهرين على امان النظام وهذا يضمن بقاء الشبكة آمنة.

يتم إضافة باراشين جديد عن طريق ربط الرموز. تتم إزالة Parachains القديمة أو غير المفيدة عن طريق إزالة الرموز المميزة. هذا شكل من أشكال إثبات الحصة.

DOT هي الرمز المميز الأصلي لشبكة Polkadot لغرض تنفيذ الوظائف الرئيسية للنظام الأساسي، رمز DOT من الرموز المربحة التي يمكن تجدميدها او من حيث التخزين المؤقت Staking.

عملة EOSIO رمز EOS

عملة EOS هي رمز EOSIO المنصة رائدة مفتوحة المصدر للابتكار والأداء في Blockchain. تستخدم الشركات والمطورون حول العالم EOSIO لإنشاء بنى تحتية رقمية آمنة وشفافة وحتمية.

تهدف EOS أيضًا إلى تحسين تجربة المستخدمين والشركات. بينما يحاول المشروع توفير قدر أكبر من الأمان وتقليل الاحتكاك للمستهلكين ، فإنه يتنافس أيضًا على إطلاق المرونة والامتثال للمؤسسات.

عملة Binance رمز BNB

منصة Binance التي جعلت تداول العملات المشفرة السحب الايداع اسهل ما كان عليه من قبل، هذا جعل سعر عملة BNB يرتفع الى قمم جديدة، وكل يوم في ارتفاع مستمر، يعد تجميد عملتها من الامر المربحا من جانبين، جانب الكسب على التجميد للمدة المحددة، و الجانب الأخر ارتفاع العملة المستمر.

المزيد عن عملة Binance عبر الموضوع التالي : ما هي عملة بايننس BNB ولماذا يجب أن تكون في محفظتك

طريقة Stake العملات عبر Binance

طريقة التخزين المؤقت Staking للعملات المشفرة عبر Binance سهلة و مبسطة، تأكد أنك تملك عملة من العملات التي هي مدعومة على المنصة و يجب أن تكون في محفة Spot عبر تطبيق او موقع Binance.

عبر الرابط binance.com/pos ستجد قائمة بكل العملات الممكن تخزينها مؤقتا للكسب على ذلك ارباحا يومية طيلة مدة التخزين.

ستجد قائمة بالعملات أو الرموز الممكن تخزينها لعملية Stake.

العملات أو الرموز المشفرة.

نسبة الأرباح السنوية، ولكن يمكن التخزين لمدة محددة، ولكن الارباح تحسب على أساس سنوي.

المدة التي ستقفل فيها كمية العملات المحددة.

أقل قيمة يمكن تخزينها.

بعد أن تختار الرمز أو العملة التي تراها مناسبة لك للتخزين المؤقت، اظعط على Stake Now.

بعدها اختر المدة التي تريد أن تقفل فيها استثمارك في عملية Staking، حدد القيمة المراد قفلها، و قم بتأكيد العملية.

على اليمين كل المعلومات على الأرباح، المدة، تاريخ انتهاء قفل العملات و بذلك ستجد عملاتك في محفظتك Spot بعد انتهاء المدة، و الأرباح من قفل تلك المدة ستجدها في محفظة Earn.

القيمة الكلية لما تملكه من عملات على منصة Binance تظهر عادي، غير انها ستتغير مع تغير سعر كل عملة تملكها.

في حالة تريد أن تقوم باسترداد ما قفلته لعمية التخزين المؤقت، ما عليك سوى الذهاب الى محفظة Earn، و استرجاع القيمة مبكرا عن موعد إنتهاء مدة القفل.

استثمار موفق للجميع.

إن كنت تريد ان تقرأ عن ما هو Staking، هذا الموضوع فيه كل شيئ : ما هو ستاك Staking العملات المشفرة في البلوكشين، اذا كنت تريد فتح حساب في Binance هذا الموضوع لك : شرح منصة Binance ل تداول العملات الرقمية المشفرة بأمان .عبر الموضوع التالي شراء البيتكوين والعملات المشفرة ببطاقة بنكية عبر Binance ، تتعرف من خلاله على كيفية شراء العملة المشفرة عبر بطاقتك البنكية، و من هذا الموضوع : كيف تشتري بيتكوين Bitcoin بسرعة وأمان عبر الإنترنت شراء العملات المشفرة عبر عدة وسائل.