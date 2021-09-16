كوين بيز تقدم طلبًا لتداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

تام شمس - الخميس 16 سبتمبر 2021 06:48 صباحاً - قدمت كوين بيز، وهي بورصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة، طلبًا لتصبح تاجرًا مسجلًا في لجنة العقود الآجلة (FCM) مع الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA).

التفاصيل قليلة، ولكن وفقًا لموقع الرابطة الوطنية للعقود الآجلة على الويب، تم تقديم الطلب المعلق يوم ١٥ سبتمبر تحت اسم "كوين بيز غلوبال إنك"

سلطت كوين بيز الضوء على هذه الخطوة عبر تويتر يوم ١٦ سبتمبر وذكرت أن "هذه هي الخطوة التالية لتوسيع عروضنا وتقديم تداول العقود الآجلة والمشتقات على منصاتنا. الهدف: زيادة تنمية اقتصاد العملات المشفرة".

إذا أصبحت كوين بيز عضوًا معتمدًا في لجنة العقود الآجلة تحت إدارة الرابطة الوطنية للعقود الآجلة، فستحتاج الشركة بعد ذلك إلى التسجيل مع منظم المشتقات الأمريكية في لجنة تداول السلع الآجلة للحصول على الضوء الأخضر.

تأمل كوين بيز أن يكون انتقالها إلى العقود الآجلة والمشتقات أكثر سلاسة من خططها لتقديم منتج الإقراض بعملة الدولار الأمريكي (USDC)، بعد أن هددت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بمقاضاة الشركة إذا استمرت في الإطلاق.

ووفقًا لتقرير صدر يوم ١٥ سبتمبر من ذا إكونوميك تايمز، باعت كوين بيز أيضًا ما قيمته ٢ مليار دولار من السندات غير المرغوب فيها هذا الأسبوع في عرض شهد طلبات بقيمة ٧ مليارات دولار لسندات لمدة سبع و١٠ سنوات.