البنك المركزي التركي يستعين بشركات التكنولوجيا المحلية للبحث والتطوير حول العملة الرقمية

تام شمس - الأربعاء 15 سبتمبر 2021 05:46 مساءً - خطا البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) خطوة كبيرة إلى الأمام من خلال مشروع بحث وتطوير يمكن أن يجعل الليرة التركية تتحول إلى رقمية.

ففي ١٥ سبتمبر، أعلن البنك المركزي التركي عن توقيع مذكرات تفاهم مع ثلاث شركات بحثية وتقنية محلية ستشكل "منصة تعاون الليرة التركية الرقمية". ومن المتوقع أن تتوسع مجموعة المشاركين مع تقدم المشروع.

أصحاب المصلحة الثلاثة الأصليون في مجال التكنولوجيا هم أسيلسان، وهي شركة دفاعية كبرى، وهيفلسان، وهي شركة تطوير برامج وأنظمة تعمل في قطاعي الدفاع وتكنولوجيا المعلومات، ومركز توبيتاك للمعلوماتية وأمن المعلومات.

سيساعد المشاركون في المشروع البنك المركزي التركي في تطوير واختبار النموذج الأولي لشبكة الليرة الرقمية. وفي حين أن الإعلان لا يوضح البنية التحتية التكنولوجية التي يقوم عليها المشروع، إلا أنه يذكر إمكانية احتضان "تقنية بلوكتشين واستخدام دفاتر السجلات الموزعة في أنظمة الدفع والتكامل مع أنظمة الدفع الفوري" في مرحلة لاحقة.

على غرار مبادرة اليورو الرقمي، لا يلتزم مشروع الليرة الرقمية بالرقمنة النهائية لعملة تركيا، حيث تؤكد الوثيقة أن "البنك المركزي التركي لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن إصدار الليرة التركية الرقمية".

ومن المتوقع ظهور نتائج الاختبارات في وقتٍ ما في عام ٢٠٢٢، وبعد ذلك سيقرر البنك المركزي التركي إذا ما كانت التكنولوجيا تلبي المعايير المطلوبة لمزيد من التنفيذ.