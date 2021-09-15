شركة كنعان لأجهزة تعدين بيتكوين تسجل أعلى ربح ربع سنوي منذ الاكتتاب العام في ٢٠١٩

تام شمس - الأربعاء 15 سبتمبر 2021 05:46 مساءً - على الرغم من انخفاض سعر بيتكوين (BTC) في الربع الثاني من عام ٢٠٢١، سجلت شركة كنعان لتصتنيع أجهزة التعدين مكاسب تجارية كبيرة خلال هذه الفترة.

ووفقًا لمعلومات كنعان المالية غير المدققة للربع الثاني والتي نُشرت يوم الثلاثاء، سجلت الشركة أكثر من مليار دولار رنمينبي صيني (حوالي ١٦٧,٥ مليون دولار) في صافي الإيرادات الإجمالية للربع الثاني. يمثل هذا الرقم أعلى مبيعات ربع سنوية لصانع أجهزة تعدين بيتكوين.

وفي الواقع، تمثل عائدات كنعان للربع الثاني زيادة بنسبة ١٦٨٪ عن الأرقام الواردة في البيانات المالية للربع الأول، وقفزة بنسبة ٥٠٧,٣٪ مقارنة بالربع الثاني من عام ٢٠٢٠.

لم يكن إجمالي الإيرادات هو التحسن الفصلي الوحيد في الربع الثاني حيث أظهر التقرير صافي ربح قدره ٣٧,٩ مليون دولار لهذه الفترة. ووفقًا للوثيقة، يمثل هذا الرقم أعلى صافي أرباح ربع سنوية للشركة منذ طرحها العام الأولي في عام ٢٠١٩.

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، سجلت كنعان خسارة صافية قدرها ٣٣ مليون دولار في الربع الأول على الرغم من الحركة الإيجابية لسعر بيتكوين التي هيمنت على الأشهر الأولى من عام ٢٠٢١.

وقد ساعدت مشتريات المخزون الكبيرة من مؤسسات التعدين الكبرى في تحسين أداء أرباح كنعان في الربع الثاني. أظهر تقرير يوم الثلاثاء أن الشركة سلمت أجهزة بإجمالي ٥,٩ ملايين تيراهاش في الثانية (TH/s) في الربع الثاني من عام ٢٠٢١، بزيادة ٢٠٠٪ عن أرقام التسليم الخاصة بها في الربع الأول.

حتى وقت كتابة هذه المقالة، ارتفع سعر سهم كنعان بأكثر من ٥٪ لكنه لم يتطابق بعد مع أعلى سعر له في ٢٠٢١ فوق ٣٦ دولارًا المسجل في منتصف مارس. ولا يزال سهم الشركة إيجابيًا خلال العام من حيث أداء السعر حيث ارتفع بنسبة تزيد عن ٣٧٪ منذ الأول من يناير.