شركات أمريكية وسنغافورة تتعاون: أوكي كوين تعقد شراكة مع هودلنوت

تام شمس - الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:37 صباحاً - ستشترك منصة هودلنوت لإقراض العملات المشفرة ومقرها سنغافورة مع بورصة العملات المشفرة بالولايات المتحدة "أوكي كوين" في محاولة لدفع التبني ومعاملات العملات المشفرة بين المستخدمين.

ففي إعلان يوم الأربعاء، قال هودلنوت إن الشراكة ستسمح لمستخدميها والمستخدمين على أوكي كوين بشراء العملات المشفرة وكسب مكافآت على ممتلكاتهم. قالت منصة الإقراض إن المستخدمين المقيمين في سنغافورة يستخدمون أوكي كوين بالفعل كحل أولي للانتقال من الدولار السنغافوري إلى بي\ (BTC) وإيثريوم (ETH).

حيث قال خيري عزمي، المدير العام لشركة أوكي كوين في سنغافورة، "نحن نبني الجيل التالي من الأدوات للمساعدة في استيعاب المستثمرين والمتداولين الذين كانوا متخوفين من العملات المشفرة". "نعتقد أن هذه الشراكة ستساهم بشكل إيجابي في نظام العملات المشفرة البيئي للمستهلكين."

ووفقًا للإعلان، ستتاح لمستخدمي هودلنوت الفرصة لكسب ١٠ دولارات من بيتكوين - تقريبًا ٠.٠٠٠٢، بيتكوين في وقت كتاية المقالة، بناءً على سعر ٤٤،٥٢٤ دولارًا - للتسجيل في المنصة والوفاء ببعض متطلبات اعرف عميلك والتداول. كما سيتمكن مستخدمو أوكي كوين الذين يشتركون في هودلنوت أيضًا من كسب مكافأة فيات.

تأسست أوكي كوين في عام ٢٠١٣، وهي واحدة من أقدم بورصات العملات المشفرة في العالم وقد توسعت لتخدم المستخدمين في أكثر من ١٩٠ دولة. على الرغم من أن مقرها الرئيسي يقع في الولايات المتحدة، فقد انتقلت أوكي كوين إلى سنغافورة في عام ٢٠٢٠ وتسمح للعملاء بتداول أزواج الدولار السنغافوري مقابل بيتكوين وإيثريوم.