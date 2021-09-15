ثلاثة أسباب وراء وصول سعر إلروند (EGLD) إلى مستويات قياسية يومية جديدة

تام شمس - الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:37 صباحاً - تشهد البروتوكولات التي تركز على التمويل اللامركزي تحركًا صعوديًا مستدامًا، ويبدو أن الزخم يتسارع الآن بعد أن هدأ قطاع التوكنات غير القابلة للإتلاف خلال الأسبوعين الماضيين.

ومنذ بداية شهر أغسطس، كانت إلروند (EGLD) - وهي منصة بلوكتشين آمنة وقابلة للتطوير مصممة للتطبيقات الموزعة والشركات على مستوى المؤسسات - في ارتفاع قوي.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه منذ وصوله إلى مستوى منخفض بلغ ٥٢,٠٠ دولارًا يوم ٢٢ يونيو، ارتفع سعر EGLD بنسبة ٤٣٧٪ إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٣٠٢,١٤ دولار يوم ١٤ سبتمبر.

مخطط زوج EGLD مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تشمل ثلاثة أسباب لارتفاع EGLD الإصدار الكامل لبورصة مايار التابعة للبروتوكول وإدراج العملة البديلة على كيوكوين، وسلسلة من الشراكات والتكامل الذي يوسع نظام إلروند البيئي.

قدرات التمويل اللامركزي تتبع إطلاق بورصة مايار

نتج الزخم الأخير لتوكن EGLD من إطلاق بورصة مايار، وهو بروتوكول تمويل لامركزي مبني على شبكة إلروند يسمح للمستخدمين بالتداول وتوفير السيولة في مختلف المجمعات.

في ٩ سبتمبر، أعلن إلروند أنه يمكن للمواطنين الأمريكيين البدء في شراء توكنات EGLD مباشرة من خلال تطبيق مايا، وذلك بفضل التكامل مع مونباي، مما يتيح للمشروع الوصول إلى أكبر اقتصاد لاستثمارات الأفراد في العالم.

في محاولة لجذب مستخدمين جدد وعرض قدرات إلروند، أطلقت مايار أيضًا مسابقة "باتل أوف ذا ييلدز" بقيمة ١٠٠٠٠٠ دولار يوم ١٤ سبتمبر، مما يمنح المستخدمين فرصة للفوز بـ EGLD بناءً على أحجام التداول الخاصة بهم.

الإدراج في البورصة يعمل على زيادة حجم التداول

سبب آخر للقوة الأخيرة في EGLD هو إدراجها في بورصة كيوكوين، وهي خامس أكبر بورصة من حيث حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة.

وغالبًا ما تتبع عمليات الإدراج الجديدة على البورصات ارتفاعات قوية للتوكن، خاصةً عند إقرانها بأسواق العقود الآجلة الدائمة أو إحدى البورصات الخمسة الأعلى حسب حجم التداول.

جلبت إضافة التوكن إلى كيوكوين وإطلاق بورصة مايار مستوى جديدًا من التعرض لـ EGLD. بعد ذلك، زاد حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة من المتوسط ​​اليومي البالغ ٨٣ مليون دولار إلى ٧٤٠ مليون دولار يوم ١١ سبتمبر.

توسيع النظام البيئي

العامل الثالث الذي يدعم ارتفاع إلروند هو نمو نظامه البيئي. وتشمل الشراكات الأخيرة إضافة محتوى وسائط تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال شراكة مع هيومانز، وهي منصة تدمج البيانات والتكنولوجيا لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي، واتفاقية مع نيوز كريبتو، والتي تتيح للمستخدمين معرفة المزيد عن إلروند من خلال "أكاديمية العملات المشفرة" للمنصة. لدى إلروند أيضًا تكامل جديد مع كوبر، وهو مزود الحفظ الرقمي الرئيسي.

دخلت الشبكة أيضًا في شراكة مع شركات تركز على الألعاب والتمويل اللامركزي والتحويلات عبر السلاسل بين إيثريوم وبولكادوت وباينانس سمارت تشين.

ووفقًا لبيانات أسواق كوينتيليغراف الاحترافية، كانت ظروف السوق لـ EGLD مواتية لبعض الوقت.تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر EGLD. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، بدأت درجة VORTECS ™ لـ EGLD في الارتفاع يوم ١٠ سبتمبر ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٧٧، أي قبل حوالي ساعة واحدة من بدء السعر في الارتفاع بنسبة ٥٥٪ خلال الأيام الأربعة المقبلة.

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.