المتداولون المؤسسيون يتدفقون على سولانا مع ثبات الطلب على إيثريوم وبيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 05:42 صباحاً - توافد المتداولون المؤسسيون على سولانا (SOL) مع تسطح الطلب على إيثريوم (ETH) وبيتكوين (BTC)، حيث تمثل منتجات الاستثمار SOL نسبة هائلة بلغت ٨٦,٦٪ من إجمالي التدفقات الأسبوعية لمنتجات استثمار العملات المشفرة الأسبوع الماضي.

ووفقًا لإصدار "تدفق تمويل الأصول الرقمية الأسبوعي" بتاريخ ١٤ سبتمبر "من كوين شيرز، شهدت منتجات سولانا (SOL) الاستثمارية تدفقات داخلية بقيمة ٤٩,٤ مليون دولار بين ٦ سبتمبر و١٠ سبتمبر. بلغ إجمالي التدفقات الإجمالية المجمعة لمنتجات الاستثمار المشفرة ٥٧ مليون دولار للأسبوع، وشهدت SOL زيادة أسبوعية بنسبة ٢٧٥٪ لتمثل ٨٦,٦٪ من إجمالي التدفق الوافد.

تزامن ارتفاع التدفقات الداخلة إلى منتجات سولانا مع ارتفاع سعر SOL بنسبة ٣٦٪ خلال نفس الفترة. وخلص التقرير إلى أن:

"المزيج من ارتفاع الأسعار والتدفقات الوافدة الآن يجعل أصول سولانا تحت الإدارة تصل إلى ٩٧ مليون دولار، وهي خامس أكبر المنتجات الاستثمارية."

شهدت منتجات الأصول الرقمية الآن تدفقات داخلية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث يفوق الطلب على العملات الرقمية البديلة بشكل كبير الشهية لمنتجات بيتكوين التي شهدت تدفقات بحد أدنى يبلغ ٢٠٠ ألف دولار.

كما تم تعويض التدفقات الوافدة جزئيًا من خلال قيام المستثمرين المؤسسيين بالتخلص من ٦,٣ ملايين دولار من التعرض لإيثريوم حيث انخفض سعر الأصل الأساسي بنسبة ١٠٪ خلال الأسبوع.

وعلى الرغم من طرح كاردانو (ADA) المرتقب للعقود الذكية يوم ١٣ سبتمبر، شهدت التدفقات المؤسسية منتجات تتبع ADA انخفاضًا بنسبة ٤٦٪ في التدفقات الوافدة مقارنة بالأسبوع السابق.

كما شهدت المنتجات متعددة الأصول، ريبل (XRP) وبولكادوت (DOT) وبيتكوين كاش (BCH) تدفقات داخلية بقيمة ٣,٢ ملايين دولار و٣,١ مليون دولار و١,٧ مليون دولار و٦٠٠٠٠٠ دولار على التوالي.