المشرعون الأمريكيون يقترحون إضافة أصول رقمية لقاعدة "البيع الصوري" ورفع ضريبة أرباح رأس المال

تام شمس - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 02:43 صباحاً - اقترح الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي مبادرات ضريبية لتمويل حزمة إنفاق بقيمة ٣,٥ تريليون دولار والتي يمكن أن تؤثر على مستخدمي العملات المشفرة.

ووفقًا لوثيقة أصدرتها لجنة مجلس النواب للطرق والوسائل يوم الاثنين، فإن الاقتراح سيزيد معدل الضريبة على مكاسب رأس المال طويلة الأجل من ٢٠٪ إلى ٢٥٪ "لبعض الأفراد ذوي الدخل المرتفع". يبدو أن فرض ضريبة إضافية بنسبة ٣,٨٪ على صافي دخل الاستثمار سيتم تطبيقه على التغييرات المقترحة، وبذلك يصل معدل ضريبة أرباح رأس المال وأرباح الأسهم الأمريكية إلى ٢٨,٨٪ لمستخدمي العملات المشفرة الأثرياء.

بالإضافة إلى ذلك، ستضيف الخطة الضريبية أصولًا رقمية إلى قواعد "البيع الصوري"، والتي تحظر على المستثمرين المطالبة بخصم مكاسب رأس المال على أصول معينة أعيد شرائها في غضون ٣٠ يومًا من البيع، "التي كانت تنطبق سابقًا على الأسهم والأوراق المالية الأخرى". تعتبر قوانين الضرائب الحالية بموجب مصلحة الضرائب الأمريكية العملات المشفرة بمثابة ملكية في عمليات البيع الصوري - والتي تمكن بعض مستخدمي العملات المشفرة من استخدامها لتجنب مكاسب رأس المال - في حين أن الاقتراح المقدم من المشرعين الأمريكيين سيغلق هذه الثغرة.

وإذا تم تمريره وتوقيعه ليصبح قانونًا، فستطلب الخطة من مستخدمي العملات المشفرة الإبلاغ عن الضرائب وفقًا لقواعد بيع الغسيل الجديدة بدءًا من ٣١ ديسمبر، بينما سيتم تطبيق معدل ضريبة أرباح رأس المال على المعاملات التي تتم بعد ١٣ سبتمبر. لم يتم الانتهاء بعد من حزمة الإنفاق البالغة ٣,٥ تريليونات دولار. في أبريل، اقترحت إدارة الرئيس جو بايدن رفع معدل ضريبة أرباح رأس المال للأفراد الأثرياء إلى ٤٣,٤٪.