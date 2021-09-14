رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصاتى يؤكد التزامه، ويخبر شركات العملات المشفرة 'بالقدوم والتحدث إلينا'

تام شمس - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 02:43 صباحاً - غاري غينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يحث مرة أخرى مشاريع العملات المشفرة ذات الأوراق المالية على التسجيل لدى الهيئة التنظيمية لضمان حماية المستثمرين.

ففي بيان معد للإدلاء بشهادته في لجنة مجلس الشيوخ للبنوك والإسكان والشؤون الحضرية المقرر عقدها يوم ١٤ سبتمبر، قال غينسلر إن هيئة الأوراق المالية والبورصات، أو SEC، تعمل مع لجنة تداول السلع الآجلة لحماية المستثمرين في أسواق العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يأمل في تطوير إطار عمل للسياسة من خلال العمل مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة ومكتب المراقب المالي للعملة، ومجموعة عمل الرئيس جو بايدن المعنية بالأسواق المالية.

وقد صرح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات قائلًا: "لقد اقترحت أن تأتي منصات ومشاريع [العملات المشفرة] وتتحدث إلينا". "تحتوي العديد من المنصات على العشرات أو المئات من التوكنات عليها. وفي حين أن الوضع القانوني لكل توكن يعتمد على الحقائق والظروف الخاصة به، فإن الاحتمال بعيد تمامًا أنه مع ٥٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠ توكن، فإن أي منصة معينة لا تحتوي على أي أوراق مالية".

أضاف غينسلر أن التكنولوجيا المبتكرة مثل العملات المشفرة يمكن أن تكون "حافزًا للتغيير" في القطاع المالي، ولكن ليس إذا استمرت في البقاء خارج الإطار الذي وضعه المشرعون - وهو أمر جادلت العديد من شركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة بأنه بسبب نقص الوضوح التنظيمي.

"إلى الحد الذي توجد به أوراق مالية على منصات التداول هذه، بموجب قوانيننا، يتعين عليهم التسجيل لدى الهيئة ما لم تكن مؤهلة للحصول على إعفاء."

من المقرر أن يتحدث غينسلر في جلسة استماع كاملة للجنة مجلس الشيوخ للبنوك والإسكان والشؤون الحضرية فيما يتعلق بالإشراف على لجنة الأوراق المالية والبورصات في الساعة ١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم ١٤ سبتمبر.