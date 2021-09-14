غالا غيمز (GALA) ترتفع بنسبة ٢٦٥٪ بعد فترة وجيزة من إعلان الإدراج على باينانس

تام شمس - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 12:50 صباحاً - تعد التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs) واللعب من أجل الربح من أكثر الاتجاهات سخونة في قطاع العملات المشفرة لأن كل منهما يقدم طرقًا جديدة لجذب المستخدمين والطابع الفريد لكل منهما يسمح للمشاركين بتوليد الثروة بدلًا من الاضطرار إلى إنفاق الأموال ليصبحوا جزءًا من المجتمع.

شهد غالا غيمز، وهو مشروع يركز على ألعاب بلوكتشين ويسمح للمستخدمين باستخدام شخصيات التوكنات غير القابلة للإتلاف الفريدة الخاصة بهم في اللعب، تحقيق توكن GALA مكاسب كبيرة بعد أن أعلنت باينانس عن خطط لإدراج توكن GALA.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه بعد وصوله إلى مستوى منخفض بلغ ٠,٠٢١ دولار يوم ١٢ سبتمبر، قفز سعر GALA بنسبة ٢٧٠٪ إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٠,٠٧٧ دولار يوم ١٣ سبتمبر حيث ارتفع حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة.

مخطط زوج GALA مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

يأتي الانفجار المفاجئ في حجم التداول واختراق السعر بعد فترة وجيزة من إدراج GALA في باينانس، وهو تطور أدى تاريخيًا إلى تحركات الأسعار السريعة.

أساسيات GALA تكمن في نظامه البيئي المتنامي للتوكنات غير القابلة للإتلاف

ساعد الإدراج على باينانس في إطلاق الزخم الأخير لـ GALA، لكن المشروع كان يبني منصته بشكل مطرد ويكتسب زخمًا لعدة أشهر الآن حيث كان قطاع التوكنات غير القابلة للإتلاف مزدهرًا.

في ١١ أغسطس، أكملت غالا غيمز بنجاح أول بيع لـ VOX، وهو عرض التوكنات غير القابلة للإتلاف الرئيسي للمشروع، والذي بيع في أقل من ثماني دقائق، على الرغم من مشاكل ازدحام الشبكة وارتفاع أسعار الغاز.

بالإضافة إلى بيع VOX، أصدرت غالا غيمز تحديثات جديدة للعبتها الشهيرة تاون ستار وقد أثار المشروع تفاصيل حول ألعاب جديدة مثل سبايدر تانكس.

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