شركة التوكنات غير القابلة للإتلاف "ريكور" تصل إلى ٣٣٣ مليون دولار بعد جولة لجمع التبرعات مدعومة من ستيف كوهين

تام شمس - الاثنين 13 سبتمبر 2021 08:54 مساءً - شهدت شركة التوكنات غير القابلة للإتلاف "ريكور" ارتفاعًا في تقييمها إلى ٣٣٣ مليون دولار بعد الانتهاء من جولة استثمار ناجحة أقرها مكتب عائلة الملياردير ستيف كوهين.

وقد جمعت السلسلة أ ٥٠ مليون دولار، بشكل أساسي من خلال مساهمات من منصة الاستثمار الرقمية المدعومة من كوهين، وفقًا لبيان. بعض المستثمرين السابقين في "ريكور" هم هاشد وجيميني وسي إم تي ديجيتال وجيه إس تي كابيتال وديلفي فنتشرز.

سيتم استخدام هذا الاستثمار لتمهيد إستراتيجية الشركة للوصول إلى السوق، والتي تتضمن توظيف أكثر من ١٥٠ شخصًا، وتطوير تجارب جديدة للعلامة التجارية وإطلاق منصة التوكنات غير القابلة للإتلاف جديدة تسمى NFTU.com. حسبما أفاد كوينتيليغراف، جمعت "ريكور" ٥ ملايين دولار في مارس لمعالجة بعض أكبر التحديات في سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف، بما في ذلك كيفية دفع أجور الفنانين.

بالإضافة إلى جولة التمويل، أعلنت "ريكور" أنها وافقت على شراكات جديدة مع شركة الذكاء الاصطناعي فيريتون وCLC، وهي إحدى أكبر شركات ترخيص العلامات التجارية الجماعية في البلاد. فيريتون هي شريك الترخيص الحصري لشبكات باك-١٢، وهو مؤتمر رياضي جماعي يعمل في الولايات الغربية. سيتم ترخيص جميع توكنات باك-١٢ غير القابلة للإتلاف التي تم إنشاؤها من خلال "ريكور" بواسطة فيريتون.

ازدهرت التوكنات غير القابلة للإتلاف بسرعة في سوق بمليارات الدولارات، وجذبت مشترين جدد من الصناعات ذات المستويات العالية من مشاركة المعجبين. في أغسطس وحده، تجاوزت مبيعات التوكنات غير القابلة للإتلاف ٩٠٠ مليون دولار، متجاوزة بسهولة أعلى مستوى سابق تم تسجيله في مايو من هذا العام. وعلى الرغم من أن توكنات كريبتو بانك كانت المحرك الرئيسي لجنون التوكنات غير القابلة للإتلاف الأخير، فمن المرجح أن تستخدم صناعات الرياضة والموسيقى التكنولوجيا لتعظيم مشاركة المعجبين، خاصة بعد جائحة كوفيد-١٩.