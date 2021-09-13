تيزوس تخاطر بالتصحيح دون أعلى مستوى قياسي مع ارتفاع XTZ بنسبة ٢٥٠٪ منذ يوليو

تام شمس - الاثنين 13 سبتمبر 2021 08:54 مساءً - تخاطر طفرة الأسعار الأخيرة في سوق تيزوس (XTZ) بالإرهاق لأنها تؤدي إلى نمط هبوطي كلاسيكي.

ويتطور النمط، الذي يطلق عليه اسم الوتد المتسع الصاعد، عندما يتأرجح السعر بين خطي اتجاه صعوديين ولكن متشعبين. ووفقًا لمنشئها توماس بولكاوسكي، فإن هذه الأوتاد تخبر القليل عن استنفاد الشراء والمزيد عن طموح البائعين للسيطرة، أي يميل المشترون إلى فقدان السيطرة في كل مرة يلامس فيها السعر خط الاتجاه العلوي.

أدى ارتفاع سعر XTZ الفائض بنسبة ٢٥٠٪ من أدنى مستوى له في يوليو ٢٠٢١ عند ٢,٠٨ دولار إلى تشكيل الوتد المتسع الصاعد. وفي يوم الاثنين، اختبرت العملة المشفرة خط الاتجاه العلوي للهيكل كمقاومة (حوالي ٧,٥ دولارات) لتتطلع إلى الاتجاه الصعودي الممتد نحو أعلى مستوى قياسي لها سابقًا عند ٨,٧٦ دولارات.

مخطط الأسعار اليومي لزوج تيزوس مقابل الدولار يظهر الوتد المتسع الصاعد. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

لكن السعر تم تصحيحه، مما يؤكد معنويات البيع القوية بالقرب من مقاومة الوتد. وهو يخاطر الآن بتوسيع تصحيحه نحو خط اتجاه الوتد السفلي (بالقرب من ٥ دولارات)، بناءً على حركات تراجع مماثلة تم رصدها منذ يوليو ٢٠٢١.

كقاعدة عامة مع أنماط الوتد الصاعد، يجب أن ينكسر السعر في النهاية إلى ما دون خط الاتجاه السفلي للهيكل ويستهدف أدنى نقطة، أي حوالي ٢,٣٨ دولار في حالة تيزوس.

هدف وتد زوج تيزوس مقابل الدولار المصدر: تريدينغ فيو.كوم

تشير المخخطات البيانية المركزية إلى أن ما يقرب من ٨٠٪ من مخارج الوتد الصاعد المتسع هبوطية. في غضون ذلك، ينخفض ​​السعر نحو الهدف الهابط ست مرات من أصل عشرة.

الأساسيات لا تتفق

على الرغم من تصارعها مع إعداد فني غريب، تتوقع ADA الاحتفاظ بتميزها الصعودي بناءً على اعتماد إثبات الحصة لبلوكتشين كاردانو.

في الآونة الأخيرة، أطلقت مؤلفة الأغاني ومغني الراب والمغنية الأمريكية دوجا كات مجموعتها من التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) على ون أوف، وهو سوق تحصيل فني رقمي يعمل على قمة سلسلة بلوكتشين تيزوس. وقد تزامن إعلانها مع ارتفاع بنسبة ٤٢,٦٥٪ مقابل زوج كاردانو مقابل الدولار خلال جلسة التداول يومي ٩-١٠ سبتمبر.

التوكنات غير القابلة للإتلاف من دوجا كات. المصدر: ون أوف

برزت التوكنات غير القابلة للإتلاف كواحدة من أكثر الصفقات تداولًا هذا العام، حيث أبلغ منافس ون أوف، أوبن سي، عن حجم تداول بقيمة ٣,٤ مليارات دولار في أغسطس.

وفي الوقت نفسه، تستضيف إيثريوم معظم مشاريع التوكنات غير القابلة للإتلاف، لكن تكاليف المعاملات المرتفعة أصبحت مصدر قلق. نتيجة لذلك، اختارت العديد من مشاريع التوكنات غير القابلة للإتلاف الجديدة بدائل إيثريوم الأرخص.

على سبيل المثال، ارتفع أصل SOL الأصلي لشركة سولانا إلى ٨٢٥٪ من أدنى مستوى له يوم ٢٠ يوليو، ويرجع ذلك أساسًا إلى نجاح أكاديمية ديجينريت إيب، وهو مشروع التوكنات غير القابلة للإتلاف، تلاه قرار بورصة العملات المشفرة FTX الخاصة بسام بانكمان فرايد بدمج سولانا على منصة التوكنات غير القابلة للإتلاف الخاصة بها.

ساعد جنون مماثل في زيادة الطلب على توكنات XTZ في الأيام السبعة الماضية.

ففي الشهر الماضي، تلقت تيزوس أيضًا دفعة من البنوك التي تتخذ من أوروبا مقرًا لها كريبتو فاينانس غروب وإنكور بنك وإناكتا. أعلنت الشركات أنها ستستخدم معيار التوكنات DAR-١ الخاص بـ تيزوس لإصدار توكناتها الأصلية.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت إنكور عن خططها لإطلاق خدمات XTZ للتخزين والتخزين والتداول على مستوى المؤسسات، مما يزيد من احتمالات رغبة المستثمرين الأثرياء في الاستثمار في توكن تيزوس في المستقبل القريب.

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