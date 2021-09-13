أخبارٌ مزيفة: سعر يرتفع لايتكوين بنسبة ٣٥٪ بعد خدعة اعتماد وولمارت

تام شمس - الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:03 مساءً - ارتفع سعر لايتكوين إلى أكثر من ٢٣٧ دولارًا هذا الصباح بعد تقارير خاطئة من منافذ إخبارية رئيسية تفيد بأن شركة التجزئة الأمريكية "وولمارت" ستقدم خيار دفع للعملة المشفرة على جميع مواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بها.

وقد أفادت سي إن بي سي ورويترز وديكريبت وغيرها يوم الاثنين أن وولمارت خططت للحصول على "خيار الدفع باستخدام لايتكوين" لمواقع التجزئة الخاصة بها بدءًا من ١ أكتوبر كجزء من شراكة مع لايتكوين فاونديشن، وهي المؤسسة التي تمول وتروج لاعتماد النظام البيئي للايتكوين (LTC). يبدو أن التقارير ظهرت من بيان صحفي واحد من خلال خدمة التوزيع غلوب نيوز واير. زعم الإصدار أن وول مارت اختارت اعتماد لايتكوين للمدفوعات بناءً على ميزاتها "الأرخص والأسرع" والتوكن "الذي لا يتمتع بسلطة مركزية".

ومع ذلك، وفقًا لشبكة سي إن بي سي، أكد متحدث باسم وول مارت أن البيان الصحفي "غير موثوق به" بعد ساعة تقريبًا من صدور التقرير الأولي. "كما أخبر مدير التسويق في لايتكوين فاونديشن "جاي ميلا" كوينتيليغراف أن الإعلان لم يأت من المؤسسة.

حيث قال ميلا: "لم تدخل مؤسسة لايتكوين بعد في شراكة مع وولمارت".

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو أن سعر لايتكوين ارتفع بأكثر من ٣٥٪ فور إصدار التقرير المزيف - من ١٧٥ دولارًا إلى أعلى سعر شهريًا بأكثر من ٢٣٧ دولارًا - قبل أن ينخفض ​​بشكل حاد. وفي وقت كتابة المقالة، كان سعر لايتكوين هو ١٨٠ دولارًا.