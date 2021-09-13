عاجل: كوين بيز تخطط لجمع ١,٥ مليار دولار من خلال عرض الديون

تام شمس - الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:03 مساءً - أعلنت كوين بيز، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، عن التخطيط لجمع ١,٥ مليار دولار من خلال عرض الديون، حسبما أعلنت الشركة رسميًا يوم الإثنين.

حيث قالت كوين بيز إن بورصة العملات المشفرة المدرجة في بورصة ناسداك تتطلع إلى استخدام رأس المال الذي تم جمعه لزيادة نمو الميزانية العمومية للشركة للأغراض العامة للشركة وكذلك الاستثمارات المحتملة وعمليات الاستحواذ على الشركات أو المنتجات أو التكنولوجيا الأخرى. وأشارت الشركة إلى أن إغلاق الطرح يخضع لظروف السوق وغيرها من الشروط.

تهدف الزيادة الجديدة على وجه التحديد إلى تقديم مبلغ إجمالي قدره ١,٥ مليار دولار من سندات الشركة الرئيسية المستحقة في ٢٠٢٨ و٢٠٣١، والتي سيتم ضمانها بالكامل من قبل كوين بيز إنك، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لكوين بيز تعمل كشركة قابضة لها. يخضع سعر الفائدة وأحكام الاسترداد وشروط الزيادة الأخرى للمفاوضات بين الشركة والمشترين المبدئيين.

أشارتكوين بيز إلى أن الأوراق المالية والضمانات ذات الصلة لن يتم تقديمها وبيعها إلا عن طريق مذكرة عرض خاصة لأشخاص "يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون" بموجب قوانين الأوراق المالية المحلية وكذلك خارج الولايات المتحدة.

وأضافت كوين بيز أنه "لم يتم تسجيل الأوراق المالية أو الضمانات ذات الصلة أو سيتم تسجيلهما بموجب قانون أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى، وما لم يتم تسجيل ذلك، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، باستثناء ما ينطبق عليه الإعفاء من متطلبات التسجيل".

تُسهل كوين بيز أكثر من ٥,٦ مليارات دولار من أحجام التداول اليومية، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. خططت الشركة سابقًا لجمع ١,٢٥ مليار دولار من خلال طرح سندات دين خاصة في مايو ٢٠٢١، بعد وقت قصير من طرحها للاكتتاب العام بإدراج مباشر في بورصة ناسداك في منتصف أبريل.