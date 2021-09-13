مايكروستراتيجي تقوم بتوزيع ٢٤٠ مليون دولار على مشتريات بيتكوين الإضافية

تام شمس - الاثنين 13 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - قامت شركة مايكروستراتيجي لاستخبارات الأعمال بزيادة ملكيتها لعمليات بيتكوين مع عملية الشراء الإضافية التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين.

حيث أعلن مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي عن شراء ٥٠٥٠ بيتكوين مقابل ٢٤٢,٩ مليون دولار بمتوسط ​​٤٨٠٩٩ دولار لكل عملة.

في نموذج ٨-K مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نُشر يوم الاثنين، صرحت مايكروستراتيجي أنها أضافت ٨٩٥٧ بيتكوين إلى خزينة بيتكوين الخاصة بها في الربع الثالث من عام ٢٠٢١.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، اشترت مايكروستراتيجي مؤخرًا ٣٩٠٧ بيتكوين بتكلفة حوالي ١٧٧ مليون دولار بين ١ يوليو و٢٣ أغسطس.

بعد الاستحواذ الأخير على بيتكوين، تمتلك الشركة الآن حوالي ١١٤٠٤٢ بيتكوين التي تم الحصول عليها بتكلفة شراء إجمالية قدرها ٣,١٦ مليارات دولار. بالنظر إلى السعر الفوري الحالي لبيتكوين، تقدر قيمة مقتنيات الشركة من بيتكوين بأكثر من ٥ مليارات دولار.

ووفقًا لنموذج ٨-K، تنخفض تكلفة بيتكوين الخاصة بمايكروستراتيجي إلى حوالي ٢٧٧١٣ دولارًا لكل بيتكوين، بما في ذلك الرسوم والنفقات المتنوعة.

يعد شراء ٥٠٥٠ بيتكوين الإضافي مؤشرًا آخر على نيتها في توسيع ممتلكات بيتكوين الخاصة بها. وعلى الرغم من الخسائر الورقية على استثمارها في بيتكوين في الربع الثاني، صرحت مايكروستراتيجي أن شهيتها في بيتكوين لم تتأثر.