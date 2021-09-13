وزارة الخزانة الأمريكية تجري محادثات بشأن تنظيم العملات المستقرة

تام شمس - الاثنين 13 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - وسط النمو الهائل لسوق العملات المستقرة، أفادت تقارير أن وزارة الخزانة الأمريكية ناقشت التنظيم المحتمل للعملات المستقرة الخاصة.

حيث أجرت وزارة الخزانة عدة اجتماعات الأسبوع الماضي لفحص مخاطر العملات المستقرة للمستخدمين أو الأسواق أو النظام المالي، بالإضافة إلى التعرف على مزاياها والنظر في التنظيم المحتمل، حسبما أفادت وكالة رويترز يوم ١٠ سبتمبر.

وقد صرح جون ريزو المتحدث باسم وزارة الخزانة أن "وزارة الخزانة تجتمع مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك مناصري المستهلك وأعضاء الكونغرس والمشاركين في السوق".

ونقلًا عن ثلاثة مصادر مجهولة على دراية بالموضوع، يشير التقرير إلى أن أحد اجتماعات الخزانة عُقد يوم الجمعة الماضي، حيث سأل المسؤولون مجتمع العملات المشفرة عما إذا كانت العملات المستقرة تتطلب إشرافًا مباشرًا إذا تم اعتماد هذا النوع من العملات المشفرة على نطاق واسع. وبحسب ما ورد ناقشوا أيضًا كيف يجب على المنظمين التخفيف من المخاطر إذا قرر الكثير من الناس سحب عملاتهم المستقرة دفعة واحدة، وإذا ما كان ينبغي دعم العملات المستقرة الرئيسية بأصول تقليدية.

كما التقى مسؤولو الخزانة في وقت سابق مع مجموعة من البنوك والاتحادات الائتمانية لمناقشة التنظيم المحتمل للعملات المستقرة. حيث قال مصدر من رويترز إن المسؤولين كانوا يجمعون المعلومات ولم يشاركوا تفكيرهم حول كيفية تنظيم العملات المستقرة.

يأتي اهتمام وزارة الخزانة المتزايد بسوق العملات المستقرة بعد اندفاع مكافئ في العملات المستقرة خلال العام الماضي. قفز إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة الرئيسية مثل تيثر (USDT) ويو إس دي كوين (USDC) إلى أكثر من ١٢٥ مليار دولار في وقت كتابة هذه المقالة من حوالي ٣٧ مليار دولار فقط في يناير. وقد أكدت العديد من شركات التمويل التقليدية مثل عملاق الدفع ماستركارد التزامها بدعم الحلول ذات الصلة بالعملات المستقرة، حيث زعمت فيزا أن العملات المستقرة "بدأت في الوفاء بوعد الأوراق المالية الرقمية".