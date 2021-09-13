سعر ADA ينخفض بنسبة ١٠٪ بعد طرح العقود الذكية التي طال انتظارها من كاردانو

تام شمس - الاثنين 13 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - انخفض سعر كاردانو (ADA) يوم الاثنين بما يتماشى مع اتجاه العملات المشفرة الأخرى على الرغم من الانتهاء من ترقية الانقسام الكلي للشبكة التي يطلق عليها اسم "ألونزو"، والتي أدخلت وظائف العقد الذكي.

انخفض سعر صرف زوج كاردانو مقابل الدولار بنسبة ١٠,٦٧٪ ليصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند ٢,٣٠ دولار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى معنويات جني الأرباح بين المتداولين بعد ارتفاع سعر الزوج بنسبة ١٢٠٠٪ هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت عمليات البيع خلال اليوم أيضًا في فترة التراجع العام في سوق العملات المشفرة، مع انخفاض توكنات بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) بنسبة ٤٪ و٦,٩٧٪ على التوالي.

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ظهر انخفاض كاردانو عندما طرحت مؤسسته الأساسية ميزة العقود الذكية التي طال انتظارها على شبكة بلوكتشين العامة لأول مرة. ويتوقع الإطلاق الاستفادة من قطاع التمويل اللامركزي (DeFi)المزدهر والتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT) حيث يتصارعان مع رسوم المعاملات الأبطأ والأكثر تكلفة على منصة العقود الذكية الرائدة إيثريوم.

نتيجة لذلك، كان التوقع بحدوث طفرة صعودية ممتدة في أسواق ADA مرتفعًا، حيث توقع ذا فاليو تريند، وهو محلل مالي في سيكينغ ألفا، أن يصل التوكن الأصلي لكاردانو إلى ١٠ دولارات في حالة قلب إيثريوم لتصبح منصة العقود الذكية الرائدة.

بشكل عام، ساعد هذا الاعتقاد زوج كاردانو مقابل الدولار على تحقيق أرباح قوية في الأيام التي تقترب من ترقية ألونزو. في ٢٠ يوليو، كان يتم تداول الزوج عند أدنى مستوى له عند ١ دولار. في وقتٍ لاحق، في ٢ سبتمبر، ارتفعت قيمته إلى مستوى قياسي بلغ ٣,١٦ دولارات، وهو انتعاش بنسبة ٢٠٠٪.

إشارات الاستمرارية الصعودية تستمر

تميل الأصول الصعودية إلى التوطيد بشكل جانبي أو هبوطي بعد حركة صعودية قوية حيث يقرر بعض المتداولين تأمين أرباحهم. وفي الوقت نفسه، يشتري المستثمرون الذين لديهم توقعات صعودية طويلة الأجل الأصل من أيادي ضعيفة لبناء استراتيجيات استثمار طويلة الأجل.

يشير مخطط كاردانو أدناه إلى مرحلة توطيد مماثلة بعد أن حقق ADA ارتفاعًا قويًا بنسبة ٢٠٠٪. نتيجة لذلك، لا يزال احتمال استمرار سعر صرف زوج كاردانو مقابل الدولار في اتجاهه الصعودي مرتفعًا.

مخطط السعر اليومي لزوج كاردانو مقابل الدولار مع علم صعودي. المصدر: تريدينغ فيو

يظهر نمط المستطيل مثل علم صعودي. وكقاعدة عامة، فإن هدف الربح للمضاربين على الارتفاع في سيناريو العلم الصاعد هو نفس طول الاتجاه الصعودي السابق.

مخطط السعر اليومي لزوج كاردانو مقابل الدولار مع هدف علم صعودي. المصدر: تريدينغ فيو

يمكن أن يؤدي الاختراق فوق خط الاتجاه العلوي للعلم الصعودي (عند ٢,٩٣ دولار) إلى وضع زوج كاردانو مقابل الدولار في طريقه نحو ٤,٥٠ دولارات.

بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج توكن كاردانو إلى الحفاظ على موطئ قدمه فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٥٠ يومًا (المتوسط ​​المتحرك الأسي على مدى ٥٠ يومًا؛ الموجة المخملية) بالقرب من ٢,٢٧ دولار للحفاظ على تحيزه الصاعد المؤقت سليمًا. قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون دعم العلم الصعودي وأرضية المتوسط ​​المتحرك على مدى ٥٠ يومًا إلى المخاطرة بإرسال ADA إلى ١,٩٢ دولار، وهو خط الدعم الخاص به من منتصف أغسطس.

شارك المحللون أهدافًا أعمق للأسعار، مع اكتشاف المحلل تحت الاسم المستعار Twitterati لسيناريو "القاع المزدوج"، مضيفًا أن المتداولين يبيعون الأخبار.

كذلك قال سيربول، وهو محلل سوق آخر، إن الهبوط المستمر في ADA لم يكن بسبب الشعور "ببيع الأخبار"، مضيفًا أن المزيد من رأس المال سوف يتدفق إلى نظام كاردانو البيئي من قطاع التمويل اللامركزي.

وأضاف قائلًا: "قوموا بالتجميع".

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