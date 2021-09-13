مارفل ودي سي يمنعان فناني الكتب المصورة من بيع التوكنات غير القابلة للإتلاف للأبطال الخارقين

تام شمس - الاثنين 13 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - يبدو أن مارفل ودي سي يبتعدان عن التقليد الراسخ المتمثل في السماح للمبدعين والفنانين ببيع المطبوعات الأصلية للأعمال المنشورة بسبب خططهم المبلغ عنها للدخول إلى مجال التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT).

وفقًا لبلومبرغ، فقد منع كتابا القصص المصورة الأساسيين الفنانين من بيع التوكنات غير القابلة للإتلاف للشخصيات التي يصنعونها للشركة.

ويُقال إن كل من مارفل ودي سي لديهما تصميمات للاستفادة من مجموعتهما الواسعة من فن الكتاب المصورة في مجال التوكنات غير القابلة للإتلاف المتوسع، والذي يحتمل أن يكون سوقًا جديدًا لبيع المقتنيات.

في الواقع، قامت مارفل بالفعل بغزو مجال التوكنات غير القابلة للإتلاف، حيث قامت ببيع المقتنيات الرقمية لشخصية سبايدر مان في أغسطس.

ومن خلال منع الفنانين من بيع الأعمال المشتقة بناءً على إبداعاتهم في الكتب المصورة، يمكن لأمثال مارفل ودي سي أن تمنع المبدعين من الحصول على مصدر دخل كبير.

في الواقع، كان هناك بعض الجدل حول عدم وجود مدفوعات كبيرة لفناني الكتب المصورة من نجاح وسائل الإعلام المشتقة مثل أفلام هوليوود القائمة على أبطالهم الخارقين.

ومع ذلك، ذكرت بلومبرغ أن شركة مارفل تخطط لتوفير فرص إيرادات ثانوية للفنانين والمبدعين على منصة VeVe.