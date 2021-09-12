سعر بيتكوين يكافح للحفاظ على مستوى ٤٦ ألف دولار، حيث تُنهي بولكادوت (DOT) عطلة نهاية الأسبوع بزيادة قدرها ١٠٪

تام شمس - الأحد 12 سبتمبر 2021 08:55 مساءً - واجهت بيتكوين (BTC) مشاكل عند ٤٦٠٠٠ دولار يوم ١٢ سبتمبر بعد "تباعد صعودي قوي" على الأطر الزمنية المنخفضة مقاومة.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

قيعان أعلى تتسلل إلى زوج بيتكوين مقابل الدولار

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار يتراجع بشدة بعد أن وصل إلى أعلى المستويات المحلية عند ٤٦٢٨٠ دولارًا على بيتستامب.

وتستمر الحركة في عطلة نهاية أسبوع، حيث فشل الزوج في التعافي من عمليات البيع المكثفة يوم الجمعة.

٤٥٥٠٠ دولار هو مستوى مهم لبيتكوين في شكل المتوسط ​​المتحرك على مدى٥٠ يومًا، وهو المستوى الذي استمر يوم الأحد في الحفاظ عليه كدعم.

حسبما أشار المتداول والمحلل ريكت كابيتال، أظهرت الأطر الزمنية المنخفضة قوة متزايدة خلال اليوم، مع "تباعد صعودي قوي" يميز المخطط البياني للأربع ساعات. ومع ذلك، في وقت كتابة هذه المقالة، لم يتم إدخال مستويات جديدة كدعم.

ولخص قائلًا: "شكلت بيتكوين قاعًا منخفضًا على الإطار الزمني لمدة ٤ ساعات خلال الأيام الممتدة من ٨ إلى ١٠ سبتمبر".

"على مدار يومي ١٠ و١٢ سبتمبر، شكلت بيتكوين قاعًا مرتفعًا جديدًا على الإطار الزمني على مدى ٤ ساعات."

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار ليوم واحد (بيتستامب) مع متوسط ​​متحرك على مدى ٥٠ يومًا. المصدر: تريدينغ فيو

كان المحلل المساهم في كوينتيليغراف، مايكل فان دي بوب، يبحث أيضًا عن هيكل منخفض أعلى.

حيث قال يوم السبت: "بالنظر إلى قاع أعلى يتم بناؤه في بيتكوين ثم نحن على استعداد للذهاب نحو ٥٠ ألف دولار".

بولكادوت تقود حركات العملات البديلة يوم الأحد

حسبما أفاد كوينتيليغراف، تشمل التوقعات تراجع سعر بيتكوين إلى ما يصل إلى ٣٨٠٠٠ دولار في أسوأ الأحوال، مع شهر سبتمبر ليكون شهرًا من الاجترار المستمر لمتابعة الاتجاه الصعودي.

استمرت هيمنة بيتكوين الإجمالية على سوق العملات المشفرة في الانخفاض في عطلة نهاية الأسبوع، حيث اقتربت من ٤٠٪ فيما يمكن أن يكون بمثابة نعمة لأداء العملات الرقمية.

كانت علامات الحياة موجودة بالفعل على العملات البديلة الرئيسية يوم الأحد، مع تقدم بولكادوت (DOT) على المراكز العشرة الأولى بمكاسب يومية بنسبة ١٠٪.

مخطط شمعة زوج بولكادوت مقابل الدولار ليوم واحد (كراكن). المصدر: تريدينغ فيو

ارتفعت أكبر عملة رقمية بديلة، إيثريوم (ETH)، بنسبة ٣,٢٪ إلى ٣٤٢٥ دولارًا، وإن كان ذلك لا يزال منخفضًا بنسبة ١٣٪ مقارنة بمركزها في نهاية الأسبوع الماضي.