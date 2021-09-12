اختراق العلم الصعودي يدفع أفالانش نحو ٨٠ دولارًا بينما يصل سعر AVAX إلى مستوى قياسي آخر

تام شمس - الأحد 12 سبتمبر 2021 06:49 مساءً - يبدو أن سعر أفالانش (AVAX) مهيأ للوصول إلى ٨٠ دولارًا وفقًا للنمط الفني الكلاسيكي بعد أن وصل إلى مستوى مرتفع جديد بأكثر من ٦٥ دولارًا يوم ١٢ سبتمبر.

ويظهر الهيكل، الذي يطلق عليه "العلم الصعودي"، باعتباره اتجاهًا جانبيًا/ هبوطيًا قصيرًا بعد تحرك سعر قوي إلى الأعلى. نتيجة لذلك، تميل الأعلام الصعوية إلى الظهور كقنوات منحدرة لأسفل، ممثلة بخطي اتجاه متوازيين يحصران حركة السعر.

بالإضافة إلى ذلك، ينخفض ​​حجم التداول الأساسي في السوق مع انخفاض الأسعار، مما يشير إلى ضعف الاتجاه الهبوطي. لذلك، عادةً ما يتم حل الأعلام الصعودية بعد حدوث اختراق فوق خطوط الاتجاه العليا، مع ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع مثل ارتفاع الاتجاه الصعودي السابق، أي سارية العلم.

أدت حركة سعر AVAX منذ ١٧ أغسطس بشكل مخيف إلى إنشاء نموذج علم صعودي.

مخطط السعر اليومي لزوج أفالانش مقابل الدولار مع علم صعودي. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

يظهر المخطط البياني أعلاه ثمار الهيكل، مباشرة من الاتجاه الصعودي البالغ ٣٧ دولارًا (سارية العلم) إلى تشكيل القناة المنحدرة الهابطة إلى الاختراق الصعودي. نتيجة لذلك، يبدو أن سعر AVAX يستهدف الآن ٨٠ دولارًا.ويرجع ذلك أساسًا إلى أهداف الربح الشائعة للأعلام الصعودية؛ بينما يبحث المحللون عن السعر لكسر أعلى بطول يساوي حجم سارية العلم. لذلك، بالقياس من مستوى الاختراق (٤٥,٦٤ دولارًا)، فإن هدف ربح AVAX يكون عند حوالي ٨٢ دولارًا.

مخطط السعر اليومي لزوج أفالانش مقابل الدولار مع هدف سعر العلم الصعودي. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

يظهر الإعداد مع وصول توكن أفالانش إلى مستوى قياسي آخر للسعر، حيث وصل إلى ٦٦,٤٧ دولارًا لأول مرة في التاريخ، بعد ارتفاع ارتداد بنسبة ٦١٨٪ من أدنى مستوى له يوم ٢٠ يوليو عند ٩,٢٥ دولارات. وفي الوقت نفسه، في الإطار الزمني من عام حتى تاريخه، حقق مكاسب مذهلة بلغت ١٩٨٨٪.

ازدهار التمويل اللامركزي والتوكنات غير القابلة للإتلاف وراء ارتفاع AV

تبع الارتفاع في أسواق أفالانش عن كثب تحركات مماثلة عبر توكنات العقود الذكية التي تنافس إيثريوم، وهو السجل الرائد وراء المجال المزدهر للتمويل اللامركزي والتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT).

لكن عهد إيثريوم كأفضل بروتوكول عقود ذكي أصبح موضع شك بسبب تكاليف المعاملات الباهظة ومشكلات ازدحام الشبكة. ونتيجة لذلك، فقد وفر السوق مساحة لما يسمى بقاتلة إيثريوم مثل سولانا (SOL) وكاردانو (ADA) وفانتوم (FTM) وأفالانش وغيرها.

على سبيل المثال، قفز إجمالي القيمة المقفلة (TVL) داخل النظام البيئي سولانا بنسبة ١٦٥٪ في الأيام السبعة السابقة، وفقًا للبيانات التي أبلغت عنها ديفاي لاما، بينما قفز زوج سولانا مقابل الدولار في نفس الإطار الزمني بأكثر من ٤٢٪.وبالمثل، ارتفع إجمالي القيمة المقفلة الخاصة بفانتوم بنسبة ١٢,٧٣٪، مع ارتفاع أسعار صرف زوج فانتوم مقابل الدولار بنسبة ٣٩٪ في الأيام السبعة الماضية. أما بالنسبة لأفالانش، فقد ارتفع إجمالي القيمة المقفلة بنسبة ٠,٥٪ وارتفع زوج أفالانش مقابل الدولار بنسبة ٤١,١٠٪.

شبكات بلوكتشين وأداء إجمالي القيمة المقفلة الخاص بهم. المصدر: ديفاي لاما

في المقابل، انخفض إجمالي القيمة المقفلة الخاص بإيثريوم بنسبة ٢٢,٦٩٪، مما يشير إلى هجرة السيولة إلى سلاسل منافسة.

بدأ زوج أفالانش مقابل الدولار في الارتفاع، خاصة بعد أن أطلقت مؤسسة أفالانش برنامج حوافز التمويل اللامركزي يحمل الاسم نفسه يوم ١٨ أغسطس. حيث خصصت المنظمة ١٨٠ مليون دولار لبروتوكولات التمويل اللامركزي التي تريد الانتقال من سلاسل إيثريوم إلى أفالانش.

تلقى بينكي، وهو بروتوكول سوق لامركزي غير حفظي للسيولة تم إنشاؤه فوق أفالانش، ٣ ملايين دولار من منحة المؤسسة.

بينكي هو التطبيق اللامركزي الرائد من حيث إجمالي القيمة المقفلة في نظام أفالانش البيئي. المصدر: ديفاي لاما

شهد أفالانش أيضًا نموًا في مشاريع التوكنات غير القابلة للإتلاف و التمويل اللامركزي التي تتطلع إلى العمل على رأس دفتر السجلات العام.

ومع ذلك، تظل إيثريوم هي القوة المهيمنة في مجال العقود الذكية. إذ يخضع المشروع لترقيات كبيرة للشبكة لحل مشكلات قابلية التوسع ورسوم الشبكة، أي عن طريق تحديث بروتوكول إثبات العمل الأساسي الخاص به لإثبات الحصة بالكامل بحلول العام المقبل.

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