مبادرة بروجكت دون وترقية الشبكة الرئيسية القادمة تدعم ارتفاع تيرا إلى أعلى مستوى قياسي جديد

تام شمس - الأحد 12 سبتمبر 2021 03:48 صباحاً - في آخر ٢٤ ساعة، صعد بروتوكول تيرا (LUNA)، وهو بروتوكول بلوكتشين يركز على بناء نظام مدفوعات عالمي مدعوم من العملة المستقرة UST، إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٤٥ دولارًا.

مخطط زوج لونا مقابل تيثر ليوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه منذ أن وصل إلى أدنى مستوى عند ٥,٦١ دولارات يوم ٢٠ يوليو، ارتفع سعر LUNA بنسبة ٧٢٠٪ إلى أعلى مستوى قياسي عند ٤٥ دولارًا يوم ١٠ سبتمبر.

وقد أدى الارتفاع السريع أيضًا إلى رفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) على بروتوكول تيرا إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٧,٨٣ مليارات دولار يوم ٥ سبتمبر، مما يجعل تيرا هي منصة بلوكتشين الرابعة من حيث إجمالي القيمة المقفلة وفقًا لديفاي لاما.

إجمالي القيمة المقفلة على تيرا. المصدر: ديفاي لاما

مبادرة تمويل جديدة تعزز سعر LUNA

يوضح التمرير عبر صفحة تويتر الخاصة بالمشروع أن ارتفاع الأسعار جاء عقب الإعلان عن "بروجكت دون"، وهي مبادرة تمويل جديدة لنظام تيرا البيئي تهدف إلى المساعدة في تحسين البنية التحتية الحيوية وتسريع نمو النظام البيئي.

ووفقًا لمؤسس تيرا، دو كوون، خصص بروجكت دون ١٥٠ مليون دولار "لبناء مؤسسة مساهمة أساسية في كوزموس، والاستثمار في البنية التحتية لعقد النظام البيئي، وتنويع أداة التحقق والبنية التحتية لأوراكل."

مصدر آخر للإثارة لمجتمع تيرا هو الإطلاق المرتقب لتحديث شبكة كولومبوس ٥ الرئيسية يوم ٢٩ سبتمبر، والتي تعد "أهم ترقية لشبكة تيرا الرئيسية" وفقًا للمشروع.

علاوة على التطورات على البروتوكول الرئيسي، استفاد سعر LUNA أيضًا من التوسع في نظام تيرا البيئي الذي شهد إطلاق بروتوكولات التمويل اللامركزي الجديدة مثل ألفا ديفاي والبدء في جذب السيولة.

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