 شبكة بيتكوين تسجّل كتلة ٧٠٠٠٠٠ مع نمو التبني

تام شمس - السبت 11 سبتمبر 2021 09:55 مساءً - أنتج القائمون بتعدين بيتكوين (BTC) رسميًا الكتلة الـ ٧٠٠٠٠٠ الخاصة بهم يوم ١١ سبتمبر، مما يمثل علامة بارزة لشبكة يزعم منتقدوها أنها ماتت ٤٢٨ مرة منذ عام ٢٠٠٩.

استغرق الأمر من بيتكوين أقل من عامين لإنتاج ١٠٠٠٠٠ كتلة إضافية بعد الوصول إلى ٦٠٠٠٠٠ قطعة يوم ١٨ أكتوبر ٢٠١٩. في وقت آخر ١٠٠٠٠٠ كتلة، كان سعر بيتكوين أقل من ٨٠٠٠ دولار. اليوم، تبلغ قيمة عملة بيتكوين واحدة أكثر من ٤٥٥٠٠ دولار.

في وقت كتابة هذه المقالة، كان إجمالي المعروض من بيتكوين ١٨٨١٢٨٠٦، أو ٨٩,٥٪ من جميع العملات التي سيتم إنتاجها على الإطلاق. في المتوسط، يتم إنشاء كتل جديدة كل عشر دقائق، على الرغم من أن وقت الإنتاج يتأثر بصعوبة التعدين. يتم تعديل صعوبة تعدين بيتكوين كل أسبوعين تقريبًا، وهي عملية تعيد تحديد مدى صعوبة تعدين الأصول الرقمية على المعدنين. ووفقًا للوتيرة الحالية لإنتاج الكتلة، سيتم تعدين عملة بيتكوين النهائية في حوالي عام ٢١٤٠.

احتفل مجتمع العملات المشفرة على تويتر بهذا الإنجاز من خلال اقتباس الراحل ها فيني، أحد رواد بيتكوين الأوائل والمرشح الرئيسي لكونه ساتوشي ناكاموتو، مبتكر التكنولوجيا ذو الاسم المستعار. توفي فيني من التصلب الجانبي الضموري، أو ALS، في عام ٢٠١٤.

تمت برمجة بيتكوين ليكون سوقًا ذاتي التنظيم مع سياسة نقدية مشفرة لا تعتمد على أي أطراف خارجية. وعلى عكس الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، على سبيل المثال، والذي يمكنه أن يؤثر على حجم ومعدل نمو المعروض النقدي حسب الرغبة، تحتفظ بيتكوين بحدٍ صارم على العرض ولا يمكن إنشاؤها بدون مدخلات الطاقة الهائلة من المعدنين.

في حين تعرضت بيتكوين إلى هجمات بسبب بصمتها البيئية، فإن استخدام الطاقة للشبكة يمثل جزءًا صغيرًا من إجمالي استهلاك الطاقة. وقد أثبتت الجهود المبذولة لدمج الطاقة النظيفة في عملية التعدين نجاحها إلى حدٍ كبير، حيث تزعم بعض التقديرات أن تعدين بيتكوين في الولايات المتحدة يتم تشغيله بنسبة تزيد عن ٥٠٪ من الطاقة المتجددة.

بفضل بيتكوين، نمت العملات المشفرة لتصبح فئة أصول بقيمة أكثر من ٢ تريليون دولار. وتبلغ حصة بيتكوين من السوق الإجمالية ٤١٪، أو ٨٥٧ مليار دولار، وقت كتابة هذه المقالة.